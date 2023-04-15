В субботу, 15 апреля, в Моршине на стадионе «Медык» состоится матч второго тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют запорожский «Металлург» и львовские «Карпаты». Стартовый свисток рефери Клима Приходько из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Металлург Зп



Основной этап текущего сезона Первой лиги запорожский «Металлург» под руководством Владимира Никитина завершил на грани от зоны вылета, но даже без побед в заключительных двух турах не уступил свои позиции «Чернигову». Как итог, коллектив оказался среди сильнейших команд своего дивизиона и теперь пытается вести борьбу на совершенно ином уровне. На старте второго этапа это получается делать не так уж и плохо.

«Металлург» вернулся к череде официальных матчей с очень громкого успеха, обыграв на выезде житомирское «Полесье» (2:1), которое большая часть украинских болельщиков уже видит в следующем розыгрыше Премьер-лиги. В дополнение к точечной трансферной политике за время зимней паузы, перспективы у команды Никитина открываются достаточно неплохие. Предписанные фавориты стартовали достаточно тяжело, поэтому есть шанс зацепиться за места повыше в турнирной таблице, пока конкуренты не набрали ход.

Карпаты



Если коротко пробежать по составу следующего соперника запорожского «Металлурга», львовских «Карпат», то можно лишь удивиться тому факту, что эта команда до сих пор не играет в «элитном» дивизионе. Александр Ильющенков, Сергей Горбунов, Иван Бобко, Данил Кныш, Алексей Хобленко – этих футболистов еще год назад мы часто видели в составах представителей УПЛ, но сейчас они с переменным успехом пытаются вернуть до сих пор популярный львовский бренд на верхние ряды иерархии нашего футбола.

Возглавляет этот процесс Андрей Тлумак – далеко не посторонний для Львова человек. В основном раунде «зелено-белые» участвовали в одной группе с «Полесьем», поэтому не имели особых шансов ухватиться за первую строчку. Но при этом достаточно сильного конкурента в лице «Эпицентра» «Карпаты» все-таки сумели опередить, а затем еще и уверенно обыграли «Кремень» в стартовом туре после зимней паузы (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 32-летний Клим Заброда из Киева, который на своем счету имеет уже 30 матчей в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Сергей Соботюк и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Степан Лапко. У Заброды есть опыт проведения матчей с участием «Металлурга» – 1 победа, тогда как с «Карпатами» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы



«Металлург Зп»: Байда – Полевой, Басов, Палюх, Сокол – Сейтхалилов, Крапивный, Шалфеев – Сад – Сидоров, Могильный.

«Карпаты»: Ильющенков – Дуць, Приймак, Сакив – Горбунов, Чачуа, Бобко, Галенков – Тарануха, Тлумак – Хобленко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут зацепиться за результат. Нашей ставкой будет позиция – «Металлург» не проиграет с коэффициентом 2.65.

15 апреля, суббота