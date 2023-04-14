ДЕ ДЗЕРБИ – о скандале со Стеллини: «Не люблю слушать хитрых людей»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби накануне поединка против «Челси» в рамках 31-го тура АПЛ, прокомментировал скандальный инцидент, произошедший между ним и коучем «Тоттенхэма» Кристианом Стеллини в предыдущем, 30-м, туре чемпионата.

«Для меня большая честь работать в Великобритании и в Премьер-лиге, но я хочу работать, уважая себя. То, что я должен был сделать – это сказать то, что думаю, оппоненту в лицо. Думаю, я не ошибся, я искренен, честен и люблю говорить прямо».

«Конечно, мы все еще разочарованы. Мы с нетерпением ждем завтрашней игры. Мы хотим выиграть, потому что заслужили победу над «Тоттенхэмом». И, знаете, в интервью [тренера лондонцев Кристиана Стеллини], когда я услышал, что «Тоттенхэм» заслужил победу, это неправильно, это совсем неправильно. Так делают хитрые люди. Когда мы выиграли у «Арсенала» в Кубке лиги [3:1 в ноябре], я сказал, что мы не заслужили победу – это было понятно. И я не люблю слушать хитрых людей».

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«Справедливо ли мое удаление? Нет, потому что я не говорил плохих слов и всегда уважаю окружающих. У вас свой стиль жизни, у меня свой стиль, и когда мне есть что сказать, я привык говорить это прямо. Конечно, я могу улучшить многие вещи и многие части моей работы, но я не могу и не хочу терять свою ДНК, а моя ДНК – это страсть. Я не лучше других тренеров, я обычный тренер, и лучшая часть меня – это страсть. Она нужна мне, чтобы передавать ее футболистам», - заявил Де Дзерби.

Матч «Челси» - «Брайтон» состоится в субботу, 15 апреля.