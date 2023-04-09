Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Наставник «Брайтона» был удален в поединке против «Тоттенхэма»… Впрочем, как и его оппонент
Все верно, скандалы случаются отнюдь не только в украинской Премьер-лиге. Накануне в самом престижном национальном футбольном чемпионате планеты – английской Премьер-лиге – произошла неприглядная ситуация, в эпицентре которой оказались два итальянских тренера. Роберто Де Дзерби из «Брайтона», которого в Украине прекрасно помнят по работе с «Шахтером», и экс-ассистент Антонио Конте в «Сиене», «Ювентусе», «Интере» и «Тоттенхэме» Кристиан Стеллини, получивший недавно должность временно исполняющего обязанности наставника «шпор».
Матч 30-го тура АПЛ имел колоссальное турнирное значение как для «Тоттенхэма», так и для «Брайтона». Эта игра, по сути, давала ответ на вопрос, кто продолжит бороться за путевку от Англии в Лигу чемпионов на следующий сезон, а кто, скорее всего, будет вынужден сосредоточиться на решении более приземленных целей и задач.
Неудивительно, что еще до матча Де Дзерби и Стеллини начали вести заочную оживленную дискуссию, которую в СМИ воспринимали не иначе, как элемент психологической войны, направленной на достижение итогового результата. Началось все с выпада наставника «Тоттенхэма» в адрес своего коллеги из «Брайтона». В частности, в одном из предматчевых комментариев Стеллини заявил, что находит Де Дзерби «очень агрессивным» оппонентом, причем наблюдает за Роберто подобное поведение еще с того времени, как коуч «Брайтона» был футболистом.
Кроме того, Стеллини еще и решил публично поразмышлять на тему различий в тактических изысках «Брайтона» времен Грэма Поттера и Роберто Де Дзерби. Коуч «шпор» отметил, что, по его мнению, Де Дзерби не является настолько тактически «гибким» наставником, как Поттер, и это, вероятно, очень не понравилось тренеру «чаек». И пускай в остальном предматчевые слова Стеллини о Де Дзерби были в большей степени комплиментарными, нежели уничижительными, между двумя итальянцами «пробежала черная кошка».
Матч лишь повысил градус противостояния между тренерами. В начале поединка «Брайтон» претендовал на пенальти, но арбитры решили проигнорировать вероятную игру рукой футболиста «Тоттенхэма» в своей штрафной. Вскоре после этого Сон Хын Мин блестящим ударом из-за пределов штрафной площадки соперника открыл счет, но «Брайтону» усилиями Митомы удалось его сравнять, однако на этот раз арбитры все-таки зафиксировали игру рукой, и взятие ворот «шпор» отменили. Что правда, на перерыв соперники все равно ушли при равенстве на табло, которое стало возможным благодаря точному и эффектному удару головой в исполнении Данка.
На 55-й минуте Уэлбек вывел «Брайтон» вперед, но после вмешательства VAR этот гол был вновь отменен, причем снова по причине игры рукой – на этот раз Макаллистера, оказавшегося на пути мяча. Учитывая эти обстоятельства, а также тот факт, что «чайки» больше владели мячом и чаще били по воротам, Де Дзерби и его ассистенты начали заметно нервничать в технической зоне, пока наконец «не сорвались с катушек».
На 59-й минуте главный арбитр матча был вынужден удалить Де Дзерби и Стеллини, которые приняли участие в толкотне и выяснении отношений между членами тренерских штабов «Брайтона» и «Тоттенхэма». Коучей обоих команд рефери посчитал ответственными за то, что они не смогли либо не пожелали сдержать эмоции, царившие среди их ассистентов.
Уже после матча Де Дзерби, который досматривал поединок из раздевалки и оказался крайне разочарован итоговым поражением (1:2), случившимся после гола Кейна на 79-й минуте, обвинил Стеллини в отсутствии уважения. Причем экс-коуч «Шахтера» не пожелал детализировать суть своих высказываний, лишь загадочно заявив, что дело заключается в личных моментах.
«Я всегда привык уважать всех на поле и за его пределами, и мне не нравится, когда люди не уважают меня. Но, должен признать, это нормальная ситуация в футболе. Почему Стеллини не уважает меня? Это личное, не так ли? Я всегда уважаю всех, особенно тренеров. Я могу ответить только за себя, но не за него. Да, я чувствую, что он меня не уважает. Это была личная ситуация, и я рассказал ему свою идею по этому поводу. Это не были оскорбления, просто то, как я понимаю ситуацию».
После этого коуч «Брайтона» обвинил скамейку запасных «Тоттенхэма» в том, что она «оказывала давление» на судью, что, по мнению наставника «чаек», и вылилось в повышение градуса борьбы, апогеем которого стала стычка тренерских штабов в средине второго тайма.
Примечательно, что Стеллини, который был куда более удовлетворен финальным результатом противостояния, нежели его соотечественник и коллега из «Брайтона», в своем комментарии после игры опроверг слова Де Дзерби, дав понять, что «уважает всех».
«Я могу сказать следующее: то, что происходит на поле, остается на поле. Иногда кажется, что что-то плохо, но это не так. Я хочу, чтобы все поняли, что это моя вторая игра в качестве главного тренера «Тоттенхэма», и я хочу отдать дань уважения всем тренерам команд Премьер-лиги. Я пытался сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Я должен управлять скамейкой запасных и стараться сохранять их спокойствие, но в тот момент я был сосредоточен на игроках и потерял фокус происходящего рядом со мной. Это правило, и я должен соблюдать правило, но если вы посмотрите на то, что произошло, я был вежлив и спокоен», - подчеркнул Стеллини.
Примечательно, что уже после удаления наставников «Тоттенхэма» и «Брайтона», в штрафной «шпор» произошел очередной резонансный эпизод. Пьер-Эмиль Хейбьерг, вероятно, с нарушением правил сыграл против Митомы, ударив того по стопе, но этот эпизод остался безнаказанным для футболиста лондонской команды…
«Иногда я спрашиваю себя, одинаковы ли правила игры в футбол в Италии, Украине, Лиге чемпионов и АПЛ. Я был в раздевалке, когда произошла ситуация с Митомой, и я думаю, что это слишком ясно [для пенальти]», - прокомментировал спорный эпизод Де Дзерби, общаясь с журналистами после матча.
Как бы там ни было, но «Брайтон» свою дуэль «Тоттенхэму» проиграл, после чего мечты о зоне Лиги чемпионов «чайкам» стоит выбросить из головы окончательно.
Что касается ближайшего будущего Де Дзерби и Стеллини, то обоих наставников ожидает дисквалификация, причем для коуча «Брайтона» она станет уже третьей в нынешнем розыгрыше АПЛ. Ранее главный тренер «чаек» был наказан за удаление в игре с «Фулхэмом», а также после накопления четырех желтых карточек. Эмоции – это то, что было визитной карточкой Де Дзерби в Украине, и остаются ею же в Англии…
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