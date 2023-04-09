Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ

Все верно, скандалы случаются отнюдь не только в украинской Премьер-лиге. Накануне в самом престижном национальном футбольном чемпионате планеты – английской Премьер-лиге – произошла неприглядная ситуация, в эпицентре которой оказались два итальянских тренера. Роберто Де Дзерби из «Брайтона», которого в Украине прекрасно помнят по работе с «Шахтером», и экс-ассистент Антонио Конте в «Сиене», «Ювентусе», «Интере» и «Тоттенхэме» Кристиан Стеллини, получивший недавно должность временно исполняющего обязанности наставника «шпор».

Матч 30-го тура АПЛ имел колоссальное турнирное значение как для «Тоттенхэма», так и для «Брайтона». Эта игра, по сути, давала ответ на вопрос, кто продолжит бороться за путевку от Англии в Лигу чемпионов на следующий сезон, а кто, скорее всего, будет вынужден сосредоточиться на решении более приземленных целей и задач.

Неудивительно, что еще до матча Де Дзерби и Стеллини начали вести заочную оживленную дискуссию, которую в СМИ воспринимали не иначе, как элемент психологической войны, направленной на достижение итогового результата. Началось все с выпада наставника «Тоттенхэма» в адрес своего коллеги из «Брайтона». В частности, в одном из предматчевых комментариев Стеллини заявил, что находит Де Дзерби «очень агрессивным» оппонентом, причем наблюдает за Роберто подобное поведение еще с того времени, как коуч «Брайтона» был футболистом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стеллини

Кроме того, Стеллини еще и решил публично поразмышлять на тему различий в тактических изысках «Брайтона» времен Грэма Поттера и Роберто Де Дзерби. Коуч «шпор» отметил, что, по его мнению, Де Дзерби не является настолько тактически «гибким» наставником, как Поттер, и это, вероятно, очень не понравилось тренеру «чаек». И пускай в остальном предматчевые слова Стеллини о Де Дзерби были в большей степени комплиментарными, нежели уничижительными, между двумя итальянцами «пробежала черная кошка».

Матч лишь повысил градус противостояния между тренерами. В начале поединка «Брайтон» претендовал на пенальти, но арбитры решили проигнорировать вероятную игру рукой футболиста «Тоттенхэма» в своей штрафной. Вскоре после этого Сон Хын Мин блестящим ударом из-за пределов штрафной площадки соперника открыл счет, но «Брайтону» усилиями Митомы удалось его сравнять, однако на этот раз арбитры все-таки зафиксировали игру рукой, и взятие ворот «шпор» отменили. Что правда, на перерыв соперники все равно ушли при равенстве на табло, которое стало возможным благодаря точному и эффектному удару головой в исполнении Данка.

На 55-й минуте Уэлбек вывел «Брайтон» вперед, но после вмешательства VAR этот гол был вновь отменен, причем снова по причине игры рукой – на этот раз Макаллистера, оказавшегося на пути мяча. Учитывая эти обстоятельства, а также тот факт, что «чайки» больше владели мячом и чаще били по воротам, Де Дзерби и его ассистенты начали заметно нервничать в технической зоне, пока наконец «не сорвались с катушек».

На 59-й минуте главный арбитр матча был вынужден удалить Де Дзерби и Стеллини, которые приняли участие в толкотне и выяснении отношений между членами тренерских штабов «Брайтона» и «Тоттенхэма». Коучей обоих команд рефери посчитал ответственными за то, что они не смогли либо не пожелали сдержать эмоции, царившие среди их ассистентов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже после матча Де Дзерби, который досматривал поединок из раздевалки и оказался крайне разочарован итоговым поражением (1:2), случившимся после гола Кейна на 79-й минуте, обвинил Стеллини в отсутствии уважения. Причем экс-коуч «Шахтера» не пожелал детализировать суть своих высказываний, лишь загадочно заявив, что дело заключается в личных моментах.

«Я всегда привык уважать всех на поле и за его пределами, и мне не нравится, когда люди не уважают меня. Но, должен признать, это нормальная ситуация в футболе. Почему Стеллини не уважает меня? Это личное, не так ли? Я всегда уважаю всех, особенно тренеров. Я могу ответить только за себя, но не за него. Да, я чувствую, что он меня не уважает. Это была личная ситуация, и я рассказал ему свою идею по этому поводу. Это не были оскорбления, просто то, как я понимаю ситуацию».

После этого коуч «Брайтона» обвинил скамейку запасных «Тоттенхэма» в том, что она «оказывала давление» на судью, что, по мнению наставника «чаек», и вылилось в повышение градуса борьбы, апогеем которого стала стычка тренерских штабов в средине второго тайма.

Примечательно, что Стеллини, который был куда более удовлетворен финальным результатом противостояния, нежели его соотечественник и коллега из «Брайтона», в своем комментарии после игры опроверг слова Де Дзерби, дав понять, что «уважает всех».

«Я могу сказать следующее: то, что происходит на поле, остается на поле. Иногда кажется, что что-то плохо, но это не так. Я хочу, чтобы все поняли, что это моя вторая игра в качестве главного тренера «Тоттенхэма», и я хочу отдать дань уважения всем тренерам команд Премьер-лиги. Я пытался сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Я должен управлять скамейкой запасных и стараться сохранять их спокойствие, но в тот момент я был сосредоточен на игроках и потерял фокус происходящего рядом со мной. Это правило, и я должен соблюдать правило, но если вы посмотрите на то, что произошло, я был вежлив и спокоен», - подчеркнул Стеллини.

Примечательно, что уже после удаления наставников «Тоттенхэма» и «Брайтона», в штрафной «шпор» произошел очередной резонансный эпизод. Пьер-Эмиль Хейбьерг, вероятно, с нарушением правил сыграл против Митомы, ударив того по стопе, но этот эпизод остался безнаказанным для футболиста лондонской команды…

«Иногда я спрашиваю себя, одинаковы ли правила игры в футбол в Италии, Украине, Лиге чемпионов и АПЛ. Я был в раздевалке, когда произошла ситуация с Митомой, и я думаю, что это слишком ясно [для пенальти]», - прокомментировал спорный эпизод Де Дзерби, общаясь с журналистами после матча.

Как бы там ни было, но «Брайтон» свою дуэль «Тоттенхэму» проиграл, после чего мечты о зоне Лиги чемпионов «чайкам» стоит выбросить из головы окончательно.

Что касается ближайшего будущего Де Дзерби и Стеллини, то обоих наставников ожидает дисквалификация, причем для коуча «Брайтона» она станет уже третьей в нынешнем розыгрыше АПЛ. Ранее главный тренер «чаек» был наказан за удаление в игре с «Фулхэмом», а также после накопления четырех желтых карточек. Эмоции – это то, что было визитной карточкой Де Дзерби в Украине, и остаются ею же в Англии…