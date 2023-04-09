Англия09 апреля 2023, 01:29 |
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Тоттенхэм – Брайтон – 2:1. Красная Де Дзерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ
09 апреля 2023, 01:29 |
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В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1.
Главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Кристиан Стеллини получили по красной карточке. Они поконфликтовали еще до начала матча и несколько раз раз вступали в перепалку во время игры.
Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур
Тоттенхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 10, Кейн, 79 – Данк, 34
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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