В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1.

Главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Кристиан Стеллини получили по красной карточке. Они поконфликтовали еще до начала матча и несколько раз раз вступали в перепалку во время игры.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 10, Кейн, 79 – Данк, 34