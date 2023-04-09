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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.04.2023 17:00 – FT 2 : 1
Брайтон
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Англия
09 апреля 2023, 01:29 |
89
0

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1. Красная Де Дзерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ

09 апреля 2023, 01:29 |
89
0
Тоттенхэм – Брайтон – 2:1. Красная Де Дзерби. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 2:1.

Главные тренеры команд Роберто Де Дзерби и Кристиан Стеллини получили по красной карточке. Они поконфликтовали еще до начала матча и несколько раз раз вступали в перепалку во время игры.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 10, Кейн, 79 – Данк, 34

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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