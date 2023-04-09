Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра

По информации британских СМИ, после напряженного матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» (2:1) судейский комитет во главе с известным в прошлом арбитром Ховардом Уэббом был вынужден извиниться перед гостями.

В матче целый ряд эпизодов неправильно трактовали в пользу «Тоттенхэма», а Уэбб конкретно извинился за момент, когда арбитр не назначил пенальти за фол против Митомы при счете 1:1, а судьи VAR вообще не отреагировали на эпизод и не позвали главного судью смотреть, был ли фол.

Любопытно, что судейский комитет в нынешнем сезоне уже приносил извинения «Брайтону». Кроме того, Уэбб извинялся перед «Арсеналом» за ошибки в матче с «Брентфордом».

«Тоттенхэм» добыл важнейшие три очка и остается в гонке за топ-4.