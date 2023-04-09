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  4. Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Англия
09 апреля 2023, 14:45 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:10
1514
4

Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра

Команда Де Дзерби потерпела поражение в важном матче

09 апреля 2023, 14:45 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:10
1514
4
Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, после напряженного матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» (2:1) судейский комитет во главе с известным в прошлом арбитром Ховардом Уэббом был вынужден извиниться перед гостями.

В матче целый ряд эпизодов неправильно трактовали в пользу «Тоттенхэма», а Уэбб конкретно извинился за момент, когда арбитр не назначил пенальти за фол против Митомы при счете 1:1, а судьи VAR вообще не отреагировали на эпизод и не позвали главного судью смотреть, был ли фол.

Любопытно, что судейский комитет в нынешнем сезоне уже приносил извинения «Брайтону». Кроме того, Уэбб извинялся перед «Арсеналом» за ошибки в матче с «Брентфордом».

«Тоттенхэм» добыл важнейшие три очка и остается в гонке за топ-4.

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Источник BBC
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Комментарии 4
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fitnes_sports066
Да перед Буялским вообще никто не извинялся красную показали молча вместо извинения судьи.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Таких суддів треба понизити в класі і все буде добре 
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+2
Spaceman
І до якого місця прикласти вибачення?..Які наслідки для винних?..І яка насправді причина помилок?..Чи це новий рівень корупції - вибачився і все норм?..
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+2
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