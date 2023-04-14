15 апреля на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Клуб находится в непростой ситуации. К апрелю он потерял и ключевого менеджера, Паратичи (был отстранен ФИФА из-за расследования по отношению к Ювентусу, где работал долго Фабио), и тренера. Причем на место спровоцировавшего свое увольнение скандальным интервью Антонио Конте никто не спешил приходить, понимая, что будет сложно вытащить концовку сезона - лучше приступать к работе летом, с нуля. Шпоры успели вылететь и из Лиги чемпионов, и из кубка, а в АПЛ шансы сохранить 4-е место, взятое в розыгрыше 2021/2022, только уменьшаются. Апрель начался только с ничьей против борца за выживание, Эвертона. Зато Брайтон все-таки получилось дожать на 2:1 - и, конечно же, решающий мяч на 79-й минуте забил Кейн.

Борнмут

Команда год назад выходила в Премьер-Лигу после достаточно длительной паузы. Но вскоре после старта нового сезона успешного наставника, Паркера, уволили. Сложно сказать, что бы показал Скотт сейчас, если бы руководство проявило терпение и он остался на своем посту. Но без него львиная часть розыгрыша АПЛ проводилась при Гари о'Ниле, чей опыт как тренера практически стремится к нулю. Нельзя сказать, что тот полностью провалился, но вишенки постоянно балансируют на разных гранях вылетающей тройки, периодически падая ниже. В марте сенсационно обыграли Ливерпуль, а апрель начался с 2:1 на своем поле с Фулхэмом. Но ведь и конкуренты не дремлют. Тем важнее была победа над Лестером - уже фирменные 1:0.

Статистика личных встреч

За 11 очных матчей Борнмут выиграл только однажды. У Тоттенхэма при этом 8 побед, в том числе октябрьские 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу шпор. Те играют дома против оторвавшегося от зоны вылета середняка, так что можно ставить на то, что тут смогут выиграть хозяева арены при форе -1 гол с коэффициентом - 1,72.