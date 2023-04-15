В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен».

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 2:3



Голы: Сон Хын Мин, 14, Данжума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5