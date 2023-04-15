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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
15.04.2023 17:00 – FT 2 : 3
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 апреля 2023, 22:48 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:49
480
1

Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ

15 апреля 2023, 22:48 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:49
480
1
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен».

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Тоттенхэм – Борнмут – 2:3

Голы: Сон Хын Мин, 14, Данжума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Тоттенхэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Винья (Борнмут).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Борнмут видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Хорошо получилось, Арсенал на последней минуте 3-2 сделал с Борнмутом, а Тотенхем 2-3.
Вот вне зависимости от места в таблице приятно.
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