Англия15 апреля 2023, 22:48 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:49
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Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ
15 апреля 2023, 22:48 | Обновлено 15 апреля 2023, 22:49
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В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионат Англии по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен».
Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3
Голы: Сон Хын Мин, 14, Данжума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Тоттенхэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Винья (Борнмут).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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