Борнмут без Забарного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл
Состоялись 4 матча 31-го тура АПЛ
В субботу, 15 апреля, состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Вулверхэмптон» на своем поле уверенно обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Первый гол «волков» забил 34-летний Диего Коста.
Аутсайдер АПЛ «Саутгемптон» дома проиграл «Кристал Пэлас» без каких-либо шансов – 0:2.
«Тоттенхэм» на 89-й минуте поединка против «Борнмута» сделал счет равным благодаря голу Данжумы, однако ничью удержать не смог. Данго Уаттара забил на 90+5 и вырвал победу для «Борнмута» – 3:2. Отметим, что украинский защитник «вишен» Илья Забарный так и не появился на поле.
«Эвертон» вместе с украинским левым защитником Виталием Миколенко на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 1:3. Виталий провел все 90 минут.
Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур
Вулверхэмптон – Брентфорд – 2:0
Голы: Коста, 27, Хван Хи Чхан, 69
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Эзе, 54, 68
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3
Голы: Сон Хын Мин, 14, Данжума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5
Эвертон – Фулхэм – 1:3
Голы: МакНил, 35 – Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68
Back-to-back wins 🙌— Wolves (@Wolves) April 15, 2023
🐺⏱️ pic.twitter.com/UKvVgzaZvA
Enjoy your weekend 😉#CPFC | #SOUCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 15, 2023
HUGE ❤️ pic.twitter.com/C8M0PvDrKa— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 15, 2023
Back to winning ways! 🙌#EVEFUL pic.twitter.com/km0nDhqN5p— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 15, 2023
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