Борнмут без Забарного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл

В субботу, 15 апреля, состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Вулверхэмптон» на своем поле уверенно обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Первый гол «волков» забил 34-летний Диего Коста.

Аутсайдер АПЛ «Саутгемптон» дома проиграл «Кристал Пэлас» без каких-либо шансов – 0:2.

«Тоттенхэм» на 89-й минуте поединка против «Борнмута» сделал счет равным благодаря голу Данжумы, однако ничью удержать не смог. Данго Уаттара забил на 90+5 и вырвал победу для «Борнмута» – 3:2. Отметим, что украинский защитник «вишен» Илья Забарный так и не появился на поле.

«Эвертон» вместе с украинским левым защитником Виталием Миколенко на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 1:3. Виталий провел все 90 минут.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Вулверхэмптон – Брентфорд – 2:0

Голы: Коста, 27, Хван Хи Чхан, 69

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Эзе, 54, 68

Тоттенхэм – Борнмут – 2:3

Голы: Сон Хын Мин, 14, Данжума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5

Эвертон – Фулхэм – 1:3

Голы: МакНил, 35 – Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68