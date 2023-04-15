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Англия
15 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 15 апреля 2023, 20:28
971
12

Борнмут без Забарного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл

Состоялись 4 матча 31-го тура АПЛ

15 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 15 апреля 2023, 20:28
971
12
Борнмут без Забарного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 апреля, состоялись матчи 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Вулверхэмптон» на своем поле уверенно обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Первый гол «волков» забил 34-летний Диего Коста.

Аутсайдер АПЛ «Саутгемптон» дома проиграл «Кристал Пэлас» без каких-либо шансов – 0:2.

«Тоттенхэм» на 89-й минуте поединка против «Борнмута» сделал счет равным благодаря голу Данжумы, однако ничью удержать не смог. Данго Уаттара забил на 90+5 и вырвал победу для «Борнмута» – 3:2. Отметим, что украинский защитник «вишен» Илья Забарный так и не появился на поле.

«Эвертон» вместе с украинским левым защитником Виталием Миколенко на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 1:3. Виталий провел все 90 минут.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Вулверхэмптон – Брентфорд – 2:0
Голы: Коста, 27, Хван Хи Чхан, 69

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Эзе, 54, 68

Тоттенхэм – Борнмут – 2:3
Голы: Сон Хын Мин, 14, Данжума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5

Эвертон – Фулхэм – 1:3
Голы: МакНил, 35 – Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд Саутгемптон Кристал Пэлас Тоттенхэм Борнмут Эвертон Фулхэм Виталий Миколенко Илья Забарный
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Михайло Брижак
А у Борнмута очень хорошие шансы остаться в АПЛ
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romeoboss
Тоттенгем просрал Л.Ч.
Піде Кейн,ще де яки викона-
вці,а без Л.Ч.який коуч захоче,да я в заголі не знаю
хто рискне зараз бути коучем
Шпор,Ребров😃
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Remark
Надеюсь, и Борнмут и Эвертон останутся в АПЛ.
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