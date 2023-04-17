В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на выезде выиграл у ливерпульского «Эвертона» со счетом 3:1.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

«Эвертон» – «Фулхэм» – 1:3

Голы: МакНил, 35 – Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68