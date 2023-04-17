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Чемпионат Англии
Эвертон
15.04.2023 17:00 – FT 1 : 3
Фулхэм
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Англия
17 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:10
36
0

Эвертон – Фулхэм – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

17 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:10
36
0
Эвертон – Фулхэм – 1:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на выезде выиграл у ливерпульского «Эвертона» со счетом 3:1.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

«Эвертон» – «Фулхэм» – 1:3
Голы: МакНил, 35 – Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Фулхэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм).
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видео голов и обзор Эвертон Фулхэм Эвертон - Фулхем Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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