Англия17 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:10
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Эвертон – Фулхэм – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
17 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:10
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В поединке 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на выезде выиграл у ливерпульского «Эвертона» со счетом 3:1.
Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур
«Эвертон» – «Фулхэм» – 1:3
Голы: МакНил, 35 – Рид, 22, Уилсон, 51, Джеймс, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Фулхэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм).
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