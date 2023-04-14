Луис КОРТЕС: «Следующий вызов для сборной Украини – Лига наций»
Наставник женской сборной Украины прокомментировал победу над Эстонией
Женская сборная Украины в контрольном матче на старт подготовки к официальным играм Лиги наций обыграла сборную Эстонии (1:0).
Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес высказался по поводу первой победы своих подопечных в 2023 году:
«Приятно завершить наш первый за более чем полгода тренировочный сбор победой. Я очень доволен матчем с Эстонией, ведь девушки хорошо применяли все наработки, которые мы тренировали в течение последней недели.
Мы почти ничего не дали сделать соперницам, быстро играли в отборах, хорошо владели мячом и имели много моментов для взятия ворот. Но команда должна улучшить свои навыки в принятии решений при завершении атак. В таких поединках мы должны забивать более одного мяча. Одна-единственная простая ошибка или хорошее действие соперниц может свести на нет все наши усилия. А в официальных матчах это недопустимо и может слишком дорого обойтись.
Следующий вызов для сборной Украины – Лига наций, жеребьевка которой состоится уже 2 мая. Там уже будут команды нашего уровня, но я уверен, что мы готовы играть с любой сборной Европы. Мы с нетерпением ждем нового турнира от УЕФА, а команда постарается показать свою лучшую игру в предстоящих международных поединках».
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