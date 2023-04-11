Луис КОРТЕС: «Двери в главную сборную Украины всегда открыты»

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес рассказал о новичках команды и подвел итоги тренировочного сбора в Польше и Эстонии:

– Я очень рад снова встретиться с командой, ведь за эти шесть месяцев очень соскучился по всем. Мы имели возможность в течение последней недели тренироваться в Польше. Я доволен ходом тренировочного сбора, девушки находятся в хорошей форме, несмотря на то, что большинство из них приехало после зимней паузы в чемпионате Украины.

– Вы вызвали в национальную команду двух новых исполнительниц. Что скажете об их кондициях?

– Дарья Келюшик – очень молодая игрок, она пришла из команды U-19. Полина Янчук – лучший бомбардир украинской высшей лиги.

Я думаю, что нам нужно вызвать новых футболисток. Важно, чтобы они чувствовали, что если они хорошо выступают в своих клубах, то есть шансы попасть в сборную Украины и защищать честь страны на международном уровне.

– Параллельно с тренировочным сбором национальной команды в Польше сборная WU-19 в Дании соперничает во втором раунде отбора Евро-2023. Следите ли вы за ее выступлениями и какие впечатления оставили ее поединки?

– Девушки отыграли очень непростые матчи. Швеция и Дания – соперники высочайшего уровня. Они очень хорошо работают с женскими и девичьими командами, с массовым женским футболом, так что это их уровень.

Для нас важно видеть этот уровень, поскольку если мы хотим достичь его, нам нужно много работать, много инвестировать в молодых игроков. Это также ответственность УАФ – привлекать все больше девушек к игре в футбол. Чем больше девушек будет играть в футбол, тем выше уровень девичьего и женского футбола в Украине.

– Собираетесь ли вы вызвать еще новичков из чемпионата Украины или команды WU-19 на следующий сбор, который запланирован уже на июль?

– Это вполне возможно. Сейчас у нас две новые игроки, но, возможно, в будущем их будет больше. Мы просматриваем футболисток из WU-19 и клубов чемпионата Украины. Также это зависит от позиций, которые нам нужно закрывать. Могу только посоветовать всем девушкам упорно работать, ведь дверь в главную команду страны всегда открыта.