Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией
Сборная УКРАИНЫ
11 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 06:10
163
0

ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией

11 апреля в 19:00 команда Луиса Кортеса проведет спарринг в Таллинне

11 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 11 апреля 2023, 06:10
163
0
ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией
УАФ. Луис Кортес

Национальная женская сборная Украины по футболу продолжает первый для себя в этом году учебно-тренировочный сбор, начавшийся 3 апреля в польском городе Сувалки.

Первые дни девушки проводили по две тренировки, теперь перешли на одноразовый график, совмещая работу на поле с теоретическими занятиями, во время которых главный тренер команды Луис Кортес значительное внимание уделял тактике и стандартам. Холодная погода со снегом уже прошла, значительно потеплело, так что были все условия для эффективной подготовки.

9 апреля сборная отправилась в Эстонию, где проведет контрольный поединок. Матч Эстония – Украина состоится 11 апреля в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена» (начало – в 19:00) и станет первым поединком сине-желтых на этапе подготовки к официальным играм Лиги наций.

Надежда Кунина: «Настроение положительное, команда весело принимает все тренировки. Смотрели поединок Эстонии с Мальтой, ожидаем очень тяжелый матч. Но сборная Украины тоже будет показывать свою игру. Во время подготовки в Польше было тяжело в первые два дня, потому что выпал снег, поле было неподготовленное, скользко. Сейчас команда уже перебралась в Таллинн, где хорошо подготовится и выйдет на поединок с хорошим настроением».

Дарья Апанащенко: «Разбирали эстонскую команду, тренерский штаб предоставил нам всю информацию. Наиболее сложными для нас ожидаются стандарты эстонок. Но, думаю, мы будем навязывать свою игру, потому соперницам будет труднее».

Видео тренировки

Фотогалерея тренировок

trenirovka-zhenskoy-sbornoy-ukrainy-10042023
trenirovka-zhenskoy-sbornoy-ukrainy-10042023-foto-1
trenirovka-zhenskoy-sbornoy-ukrainy-10042023-foto-2
trenirovka-zhenskoy-sbornoy-ukrainy-10042023-foto-3
trenirovka-zhenskoy-sbornoy-ukrainy-10042023-foto-4

Состав женской сборной Украины

В список игроков, которых вызвал Луис Кортес, вошли 22 футболистки, среди которых две дебютантки – Дарья Келюшик и Полина Янчук.

Вратари: Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Дарья Бондарчук, Екатерина Самсон (обе – «Ворскла» Полтава).

Защитники: Ирина Котяш, Екатерина Корсун, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – «Фомгет», Турция), Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция).

Полузащитники: Татьяна Китаева, Натия Панцулая (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик («Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Ирина Кочнева («Кривбасс» Кривой Рог), Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция), Николь Козлова («Кеге», Дания), Яна Малахова («Прадехон», Испания), Тамила Химич (ЭТО, Венгрия).

Нападающие: Яна Калинина (Ворскла Полтава), Полина Янчук (Кривбасс Кривой Рог), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Надежда Кунина (Аустрия, Австрия).

По теме:
Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально
Подготовка к ЧМ. Украина U-18 разобралась с Венгрией
женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи Луис Кортес Эстония - Украина женская сборная Эстонии по футболу тренировка фото Надежда Кунина Дарья Апанащенко
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Футбол | 10 апреля 2023, 14:48 6
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока

Энди Робертсон получил локтем в лицо

Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор
Футбол | 11 апреля 2023, 00:59 0
Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор
Барса – Жирона – 0:0. Цыганкову не отдали пас на пустые ворота. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Испании

Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Футбол | 10.04.2023, 19:04
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию
Футбол | 10.04.2023, 21:35
Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию
Скандал. Звездный игрок Реала ударил соперника, тот обратился в полицию
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Баскетбол | 10.04.2023, 20:01
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
09.04.2023, 13:50 1
Бокс
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 13
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне
09.04.2023, 22:41
Футбол
ВИДЕО. 14 нокаут в карьере. Супертяж Джаред Андерсон продолжает уничтожать
ВИДЕО. 14 нокаут в карьере. Супертяж Джаред Андерсон продолжает уничтожать
09.04.2023, 15:49 5
Бокс
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
Немецкая биатлонистка завершила карьеру в 22 года
09.04.2023, 13:39 2
Биатлон
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
09.04.2023, 20:25 15
Футбол
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности