ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией

Национальная женская сборная Украины по футболу продолжает первый для себя в этом году учебно-тренировочный сбор, начавшийся 3 апреля в польском городе Сувалки.

Первые дни девушки проводили по две тренировки, теперь перешли на одноразовый график, совмещая работу на поле с теоретическими занятиями, во время которых главный тренер команды Луис Кортес значительное внимание уделял тактике и стандартам. Холодная погода со снегом уже прошла, значительно потеплело, так что были все условия для эффективной подготовки.

9 апреля сборная отправилась в Эстонию, где проведет контрольный поединок. Матч Эстония – Украина состоится 11 апреля в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена» (начало – в 19:00) и станет первым поединком сине-желтых на этапе подготовки к официальным играм Лиги наций.

Надежда Кунина: «Настроение положительное, команда весело принимает все тренировки. Смотрели поединок Эстонии с Мальтой, ожидаем очень тяжелый матч. Но сборная Украины тоже будет показывать свою игру. Во время подготовки в Польше было тяжело в первые два дня, потому что выпал снег, поле было неподготовленное, скользко. Сейчас команда уже перебралась в Таллинн, где хорошо подготовится и выйдет на поединок с хорошим настроением».

Дарья Апанащенко: «Разбирали эстонскую команду, тренерский штаб предоставил нам всю информацию. Наиболее сложными для нас ожидаются стандарты эстонок. Но, думаю, мы будем навязывать свою игру, потому соперницам будет труднее».

Видео тренировки

Фотогалерея тренировок

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Состав женской сборной Украины

В список игроков, которых вызвал Луис Кортес, вошли 22 футболистки, среди которых две дебютантки – Дарья Келюшик и Полина Янчук.

Вратари: Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Дарья Бондарчук, Екатерина Самсон (обе – «Ворскла» Полтава).

Защитники: Ирина Котяш, Екатерина Корсун, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – «Фомгет», Турция), Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция).

Полузащитники: Татьяна Китаева, Натия Панцулая (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик («Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Ирина Кочнева («Кривбасс» Кривой Рог), Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция), Николь Козлова («Кеге», Дания), Яна Малахова («Прадехон», Испания), Тамила Химич (ЭТО, Венгрия).

Нападающие: Яна Калинина (Ворскла Полтава), Полина Янчук (Кривбасс Кривой Рог), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Надежда Кунина (Аустрия, Австрия).