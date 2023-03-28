Луис Кортес объявил заявку женской сборной Украины на матч с Эстонией
После полугодовой паузы украинская сборная возвращается в тренировочный режим
Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список футболисток женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в товарищеском матче со сборной Эстонии.
После полугодовой паузы украинская сборная возвращается в тренировочный режим. Планируемый поединок состоится при поддержке Эстонской ассоциации футбола во время апрельского учебно-тренировочного сбора (3–12 апреля) национальной женской сборной Украины и станет первым официальным матчем на этапе подготовки к официальным поединкам первой Лиги наций УЕФА 2024 года.
Противостояние между сборными Эстонии и Украины станет третьим в истории этих команд. Планируемый матч состоится 11 апреля 2023 года в Таллинне на местном стадионе Спортленд Арена. Игра начнется в 19:00.
Сбор команды, в состав которой войдут 22 футболистки, начнется 3 апреля в польском городке Сувальки. 9 апреля делегация отправится в Таллинн. Впервые в ряды национальной сборной будут вызваны две молодые футболистки – Дарья Келюшик и Полина Янчук.
Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.
В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20–22 и 23–26 сентября, 25–27 и 28–31 октября, 29 ноября – 1 декабря и 2–5 декабря.
Состав национальной женской сборной Украины:
Вратари
- Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог)
- Дарья Бондарчук («Ворскла» Полтава)
- Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава)
Защитники
- Ирина Котяш («Ворскла» Полтава)
- Екатерина Корсун («Ворскла» Полтава)
- Ирина Подольская («Ворскла» Полтава)
- Любовь Шматко (Фомгет, Турция)
- Яна Деркач (Фомгет, Турция)
- Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция)
Полузащитники
- Татьяна Китаева («Колос» Ковалевка)
- Натия Панцулая («Колос» Ковалевка)
- Анна Петрик («Ворскла» Полтава)
- Виктория Гирин («Ладомир» Владимир)
- Кристина Перевизнык («Бешикташ», Турция)
- Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция)
- Николь Козлова («Кеге», Дания)
- Яна Малахова («Прадехон», Испания)
- Тамила Химич (ЭТО, Венгрия)
Нападающие
- Яна Калинина («Ворскла» Полтава)
- Полина Янчук («Кривбасс» Кривой Рог)
- Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция)
- Надежда Кунина («Аустрия», Австрия)
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