Луис Кортес объявил заявку женской сборной Украины на матч с Эстонией

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список футболисток женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в товарищеском матче со сборной Эстонии.

После полугодовой паузы украинская сборная возвращается в тренировочный режим. Планируемый поединок состоится при поддержке Эстонской ассоциации футбола во время апрельского учебно-тренировочного сбора (3–12 апреля) национальной женской сборной Украины и станет первым официальным матчем на этапе подготовки к официальным поединкам первой Лиги наций УЕФА 2024 года.

Противостояние между сборными Эстонии и Украины станет третьим в истории этих команд. Планируемый матч состоится 11 апреля 2023 года в Таллинне на местном стадионе Спортленд Арена. Игра начнется в 19:00.

Сбор команды, в состав которой войдут 22 футболистки, начнется 3 апреля в польском городке Сувальки. 9 апреля делегация отправится в Таллинн. Впервые в ряды национальной сборной будут вызваны две молодые футболистки – Дарья Келюшик и Полина Янчук.

Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.

В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20–22 и 23–26 сентября, 25–27 и 28–31 октября, 29 ноября – 1 декабря и 2–5 декабря.

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари

Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог)

Дарья Бондарчук («Ворскла» Полтава)

Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава)

Защитники

Ирина Котяш («Ворскла» Полтава)

Екатерина Корсун («Ворскла» Полтава)

Ирина Подольская («Ворскла» Полтава)

Любовь Шматко (Фомгет, Турция)

Яна Деркач (Фомгет, Турция)

Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция)

Полузащитники

Татьяна Китаева («Колос» Ковалевка)

Натия Панцулая («Колос» Ковалевка)

Анна Петрик («Ворскла» Полтава)

Виктория Гирин («Ладомир» Владимир)

Кристина Перевизнык («Бешикташ», Турция)

Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция)

Николь Козлова («Кеге», Дания)

Яна Малахова («Прадехон», Испания)

Тамила Химич (ЭТО, Венгрия)

Нападающие