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Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2023, 20:19 | Обновлено 28 марта 2023, 20:33
114
0

Луис Кортес объявил заявку женской сборной Украины на матч с Эстонией

После полугодовой паузы украинская сборная возвращается в тренировочный режим

28 марта 2023, 20:19 | Обновлено 28 марта 2023, 20:33
114
0
Луис Кортес объявил заявку женской сборной Украины на матч с Эстонией
womensfootball.com.ua

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список футболисток женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в товарищеском матче со сборной Эстонии.

После полугодовой паузы украинская сборная возвращается в тренировочный режим. Планируемый поединок состоится при поддержке Эстонской ассоциации футбола во время апрельского учебно-тренировочного сбора (3–12 апреля) национальной женской сборной Украины и станет первым официальным матчем на этапе подготовки к официальным поединкам первой Лиги наций УЕФА 2024 года.

Противостояние между сборными Эстонии и Украины станет третьим в истории этих команд. Планируемый матч состоится 11 апреля 2023 года в Таллинне на местном стадионе Спортленд Арена. Игра начнется в 19:00.

Сбор команды, в состав которой войдут 22 футболистки, начнется 3 апреля в польском городке Сувальки. 9 апреля делегация отправится в Таллинн. Впервые в ряды национальной сборной будут вызваны две молодые футболистки – Дарья Келюшик и Полина Янчук.

Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.

В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20–22 и 23–26 сентября, 25–27 и 28–31 октября, 29 ноября – 1 декабря и 2–5 декабря.

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари

  • Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог)
  • Дарья Бондарчук («Ворскла» Полтава)
  • Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава)

Защитники

  • Ирина Котяш («Ворскла» Полтава)
  • Екатерина Корсун («Ворскла» Полтава)
  • Ирина Подольская («Ворскла» Полтава)
  • Любовь Шматко (Фомгет, Турция)
  • Яна Деркач (Фомгет, Турция)
  • Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция)

Полузащитники

  • Татьяна Китаева («Колос» Ковалевка)
  • Натия Панцулая («Колос» Ковалевка)
  • Анна Петрик («Ворскла» Полтава)
  • Виктория Гирин («Ладомир» Владимир)
  • Кристина Перевизнык («Бешикташ», Турция)
  • Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция)
  • Николь Козлова («Кеге», Дания)
  • Яна Малахова («Прадехон», Испания)
  • Тамила Химич (ЭТО, Венгрия)

Нападающие

  • Яна Калинина («Ворскла» Полтава)
  • Полина Янчук («Кривбасс» Кривой Рог)
  • Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция)
  • Надежда Кунина («Аустрия», Австрия)
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Источник Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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