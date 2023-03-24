Женская сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на 32-е место

В ФИФА обнародовали обновленный рейтинг национальных женских сборных. В первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Германия и Швеция.

Украинская сборная, поднявшись на одну строчку, занимает 32-ю позицию. Среди представителей УЕФА сборная Украины находится на 22 месте (1644,97 балла).

После полугодовой паузы украинская женская сборная возвращается в тренировочный режим. Контрольный поединок Эстония – Украина, который состоится 11 апреля в 19:00 в Таллинне на стадионе Спортленд-Арена, станет первым матчем для украинской команды на этапе подготовки в Лигу наций.

Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.

В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20–22 и 23–26 сентября, 25–27 и 28–31 октября, 29 ноября – 1 декабря и 2–5 декабря.

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Рейтинг ФИФА для женских сборных (на 24 марта 2023)