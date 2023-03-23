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Сборная УКРАИНЫ
23 марта 2023, 18:21 | Обновлено 23 марта 2023, 18:29
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0

Женскую сборную Украины ждет спарринг с командой Эстонии

Стороны договорились о спарринге

23 марта 2023, 18:21 | Обновлено 23 марта 2023, 18:29
72
0
Женскую сборную Украины ждет спарринг с командой Эстонии
УАФ

Футбольные ассоциации Украины и Эстонии достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными женскими командами.

Матч состоится в рамках апрельского сбора украинской сборной, руководит которой, напомним, Луис Кортес. Сборные Украины и Эстонии сыграют 11 апреля в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».

Сборная Украины будет готовиться к премьерному в истории розыгрышу Лиги наций УЕФА для женских сборных. Жеребьевка турнира состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед рассеиванием определит текущий рейтинг национальных женских сборных. Украина сейчас находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает ее попадание в Лигу В.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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