Женскую сборную Украины ждет спарринг с командой Эстонии

Футбольные ассоциации Украины и Эстонии достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными женскими командами.

Матч состоится в рамках апрельского сбора украинской сборной, руководит которой, напомним, Луис Кортес. Сборные Украины и Эстонии сыграют 11 апреля в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».

Сборная Украины будет готовиться к премьерному в истории розыгрышу Лиги наций УЕФА для женских сборных. Жеребьевка турнира состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед рассеиванием определит текущий рейтинг национальных женских сборных. Украина сейчас находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает ее попадание в Лигу В.