Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бывшая первая ракетка мира завершила сотрудничество со своим тренером
WTA
13 апреля 2023, 13:31 |
270
1

Бывшая первая ракетка мира завершила сотрудничество со своим тренером

Гарбинье Мугуруса больше не работает с Кончитой Мартинес

13 апреля 2023, 13:31 |
270
1
Бывшая первая ракетка мира завершила сотрудничество со своим тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Кончита Мартинес и Гарбинье Мугуруса

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса завершила сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес. Об этом сообщила Мартинес.

«Мы с Гарбинье по взаимному согласию решили завершить сотрудничество. Это были фантастические несколько лет, полные прекрасных эмоций и чудесного опыта как на корте, так и за его пределами. Было очень приятно работать с тобой, Гарбинье. Желаю тебе всего наилучшего», – написала Мартинес.

Ранее Мугуруса сообщила, что возьмет паузу в соревнованиях, она пропустит грунтовый и травяной сезон.

Мугуруса и Мартинес работали вместе на постоянной основе с начала 2020-го. Также они работали на Уимблдоне-2017, где Гарбинье взяла трофей.

По теме:
Бывшая первая ракетка мира сделает паузу в карьере
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2022 году
Гарбинье Мугуруса Кончита Мартинес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Футбол | 12 апреля 2023, 21:05 4
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии

После фиаско в матче Лиги чемпионов против «Ман Сити» произошли разборки

Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
Теннис | 13 апреля 2023, 12:34 0
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия

В первый день Украину представят Марта Костюк и Катарина Завацкая

Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Биатлон | 13.04.2023, 09:39
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Футбол | 13.04.2023, 06:05
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Футбол | 12.04.2023, 16:00
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Чи не запізно? Кукуруза з таким потенціалом із топчиків вилетіла у другу сотню, а вже 30-й рік пішов...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
11.04.2023, 10:00 68
Футбол
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
11.04.2023, 09:27 12
Футбол
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
12.04.2023, 06:55
Футбол
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 3
Биатлон
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
11.04.2023, 12:24 15
Война
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
11.04.2023, 18:31 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности