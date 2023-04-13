Бывшая первая ракетка мира завершила сотрудничество со своим тренером

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса завершила сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес. Об этом сообщила Мартинес.

«Мы с Гарбинье по взаимному согласию решили завершить сотрудничество. Это были фантастические несколько лет, полные прекрасных эмоций и чудесного опыта как на корте, так и за его пределами. Было очень приятно работать с тобой, Гарбинье. Желаю тебе всего наилучшего», – написала Мартинес.

Ранее Мугуруса сообщила, что возьмет паузу в соревнованиях, она пропустит грунтовый и травяной сезон.

Мугуруса и Мартинес работали вместе на постоянной основе с начала 2020-го. Также они работали на Уимблдоне-2017, где Гарбинье взяла трофей.