Бывшая первая ракетка мира завершила сотрудничество со своим тренером
Гарбинье Мугуруса больше не работает с Кончитой Мартинес
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса завершила сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес. Об этом сообщила Мартинес.
«Мы с Гарбинье по взаимному согласию решили завершить сотрудничество. Это были фантастические несколько лет, полные прекрасных эмоций и чудесного опыта как на корте, так и за его пределами. Было очень приятно работать с тобой, Гарбинье. Желаю тебе всего наилучшего», – написала Мартинес.
Ранее Мугуруса сообщила, что возьмет паузу в соревнованиях, она пропустит грунтовый и травяной сезон.
Мугуруса и Мартинес работали вместе на постоянной основе с начала 2020-го. Также они работали на Уимблдоне-2017, где Гарбинье взяла трофей.
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