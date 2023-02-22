Бывшая первая ракетка мира сделает паузу в карьере

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса приняла решение сделать небольшую паузу в карьереу.

29-летняя испанка пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Это означает, что она выпадет из топ-100, хотя год назад была первой пятерке.

«Я возьму перерыв в соревнованиях на ближайшие несколько недель. Я буду продолжать работать со своей командой, чтобы вернуться на свой теннисный уровень и почувствовать себя готовой снова участвовать в соревнованиях», – заявила Гарбинье.

Отметим, что Мугуруса проиграла шесть своих последних матчей.