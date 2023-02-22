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WTA
22 февраля 2023, 12:56 |
312
0

Бывшая первая ракетка мира сделает паузу в карьере

Гарбинье Мугуруса пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами

22 февраля 2023, 12:56 |
312
0
Бывшая первая ракетка мира сделает паузу в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса приняла решение сделать небольшую паузу в карьереу.

29-летняя испанка пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Это означает, что она выпадет из топ-100, хотя год назад была первой пятерке.

«Я возьму перерыв в соревнованиях на ближайшие несколько недель. Я буду продолжать работать со своей командой, чтобы вернуться на свой теннисный уровень и почувствовать себя готовой снова участвовать в соревнованиях», – заявила Гарбинье.

Отметим, что Мугуруса проиграла шесть своих последних матчей.

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Источник Twitter
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