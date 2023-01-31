Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
Мугуруса уступила Линде Носковой
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса проиграла в первом круге турнира WTA 250 в Лионе.
В стартовой встрече испанка, которая опустилась уже на 82-ю позицию в мировом рейтинге, уступила 17-летней чешке Линде Носковой.
Лион. Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 4:6
Отметим, что на старте нового сезона Мугуруса проиграла четвертый поединок подряд. В двух последних матчах прошлого она тоже уступила своим соперникам.
Носкова на Открытом чемпионате Австралии дошла до 1/8 финала.
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