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WTA
31 января 2023, 08:29 | Обновлено 31 января 2023, 08:30
699
0

Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд

Мугуруса уступила Линде Носковой

31 января 2023, 08:29 | Обновлено 31 января 2023, 08:30
699
0
Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса проиграла в первом круге турнира WTA 250 в Лионе.

В стартовой встрече испанка, которая опустилась уже на 82-ю позицию в мировом рейтинге, уступила 17-летней чешке Линде Носковой.

Лион. Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 4:6

Отметим, что на старте нового сезона Мугуруса проиграла четвертый поединок подряд. В двух последних матчах прошлого она тоже уступила своим соперникам.

Носкова на Открытом чемпионате Австралии дошла до 1/8 финала.

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Гарбинье Мугуруса WTA Лион Линда Носкова
Источник Sport.ua
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