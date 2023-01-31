Бывшая первая ракетка мира проиграла шестой матч подряд

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса проиграла в первом круге турнира WTA 250 в Лионе.

В стартовой встрече испанка, которая опустилась уже на 82-ю позицию в мировом рейтинге, уступила 17-летней чешке Линде Носковой.

Лион. Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 4:6

Отметим, что на старте нового сезона Мугуруса проиграла четвертый поединок подряд. В двух последних матчах прошлого она тоже уступила своим соперникам.

Носкова на Открытом чемпионате Австралии дошла до 1/8 финала.