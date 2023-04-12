ВИДЕО. Кто придумал футбол? История футбола от Китая и Греции до самураев
Действительно ли англичане – родоначальники футбола?
История футбола – одна из самых сложных и загадочных тем. В Англии придумали правила, но действительно ли англичане – родоначальники футбола? В этом видео говорим о том, как в Китае придумали игру с мячом? Почему Древняя Греция и Рим не ценили футбол? Зачем японским самураям учиться игре с мячом? Играли ли в футбол на территории Киевской Руси? Почему мультфильм «Дорога в Эльдорадо» – почти документалка? Как появился футбол и кого можно считать родоначальниками самой популярной игры в мире?
00:00 В этом видео:
00:53 Футбол в Китае: первые упоминания об игре с мячом
03:56 Древняя Греция и Рим: кто у кого украл игру?
08:42 Мая и ацтеки: мультики не врут!
12:11 Япония и футбол: что такое кэ мари?
15:17 Игры с мячом в Киевской Руси. россияне снова обосрались
16:31 Чья игра?
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