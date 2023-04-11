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  4. ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Испания
11 апреля 2023, 19:22 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:23
3449
2

ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой

Украинский футболист «Жироны» опубликовал сториз в своем Instagram

11 апреля 2023, 19:22 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:23
3449
2
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 10 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Жирона» имела опасный момент на 55-й минуте, но Тати Кастельянос не отдал пас украинскому футболисту Виктору Цыганкову, который оказался бы перед пустыми воротами, а решил пробить, но не попал по воротам.

После завершения матча Кастельянос получил шквал критики в социальных сетях и подвергся большому количеству хейта.

Цыганков решил публично поддержать партнера:

«Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.

Тати – первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.

Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе», – написал Цыганков в сториз в своем Instagram.

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Виктор Цыганков Жирона Барселона Барселона - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига болельщики фото Валентин Кастельянос
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Tasha19
Респект,  так і потрібно.
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+4
Slava_Dyatlov
Витя красава. Публикации в Инстаграме у него мудрее чем у Мудрика, Зина Кастельяноса уже посадил бы на костыли. 
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-1
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