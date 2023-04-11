ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой

В понедельник, 10 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Жирона» имела опасный момент на 55-й минуте, но Тати Кастельянос не отдал пас украинскому футболисту Виктору Цыганкову, который оказался бы перед пустыми воротами, а решил пробить, но не попал по воротам.

После завершения матча Кастельянос получил шквал критики в социальных сетях и подвергся большому количеству хейта.

Цыганков решил публично поддержать партнера:

«Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.

Тати – первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.

Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе», – написал Цыганков в сториз в своем Instagram.