ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Украинский футболист «Жироны» опубликовал сториз в своем Instagram
В понедельник, 10 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 0:0.
«Жирона» имела опасный момент на 55-й минуте, но Тати Кастельянос не отдал пас украинскому футболисту Виктору Цыганкову, который оказался бы перед пустыми воротами, а решил пробить, но не попал по воротам.
После завершения матча Кастельянос получил шквал критики в социальных сетях и подвергся большому количеству хейта.
Цыганков решил публично поддержать партнера:
«Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован.
Тати – первый человек, который хочет только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше.
Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе», – написал Цыганков в сториз в своем Instagram.
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