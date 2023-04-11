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  4. ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
Испания
11 апреля 2023, 09:27 | Обновлено 11 апреля 2023, 09:28
1594
0

ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»

Мичел рассказал о голевой ситуации

11 апреля 2023, 09:27 | Обновлено 11 апреля 2023, 09:28
1594
0
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в матче чемпионата Испании сумела сдержать лидера «Барселону» (0:0), а середняк Ла Лиги мог даже победить, однако игрок команды Кастельянос в выгодной ситуации решил не отдавать на свободного Виктора Цыганкова, а пробил сам.

И сделал это неудачно. Наставник команды Мичел остановился на этом моменте.

«Кастельянос очень важен для нас. Он в раздевалке буквально плакал, крайне разочарован тем, как завершился этот момент. Он упустил великолепный шанс, когда вместе с Цыганковым вышел на ворота соперника. Бывает так, что форвард промахивается или принимает неправильное решение».

«Я уверен в уровне Кастельяноса», – сказал Мичел.

Цыганков провел на поле 71 минуту.

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Виктор Цыганков Жирона Барселона чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Marca
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