ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
Мичел рассказал о голевой ситуации
«Жирона» в матче чемпионата Испании сумела сдержать лидера «Барселону» (0:0), а середняк Ла Лиги мог даже победить, однако игрок команды Кастельянос в выгодной ситуации решил не отдавать на свободного Виктора Цыганкова, а пробил сам.
И сделал это неудачно. Наставник команды Мичел остановился на этом моменте.
«Кастельянос очень важен для нас. Он в раздевалке буквально плакал, крайне разочарован тем, как завершился этот момент. Он упустил великолепный шанс, когда вместе с Цыганковым вышел на ворота соперника. Бывает так, что форвард промахивается или принимает неправильное решение».
«Я уверен в уровне Кастельяноса», – сказал Мичел.
Цыганков провел на поле 71 минуту.
¡Ocasión de @tatycaste11anos en el #BarçaGirona!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/dtvsmyXB4g— LaLiga (@LaLiga) April 10, 2023
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