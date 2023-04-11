ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»

«Жирона» в матче чемпионата Испании сумела сдержать лидера «Барселону» (0:0), а середняк Ла Лиги мог даже победить, однако игрок команды Кастельянос в выгодной ситуации решил не отдавать на свободного Виктора Цыганкова, а пробил сам.

И сделал это неудачно. Наставник команды Мичел остановился на этом моменте.

«Кастельянос очень важен для нас. Он в раздевалке буквально плакал, крайне разочарован тем, как завершился этот момент. Он упустил великолепный шанс, когда вместе с Цыганковым вышел на ворота соперника. Бывает так, что форвард промахивается или принимает неправильное решение».

«Я уверен в уровне Кастельяноса», – сказал Мичел.

Цыганков провел на поле 71 минуту.