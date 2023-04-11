Виктор ЦЫГАНКОВ: «Горжусь нашей работой на Камп Ноу»

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков у себя в Инстаграме прокомментировал выездную ничью 0:0 с «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги:

«Горжусь своей командой и замечательной работой, которую мы провели на «Камп Ноу», чтобы завоевать еще одно очко. На шаг ближе к нашим целям».