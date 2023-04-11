Испания11 апреля 2023, 18:21 |
795
0
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Горжусь нашей работой на Камп Ноу»
Вингер «Жироны» – о матче против «Барселоны»
11 апреля 2023, 18:21 |
795
0
Вингер «Жироны» Виктор Цыганков у себя в Инстаграме прокомментировал выездную ничью 0:0 с «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги:
«Горжусь своей командой и замечательной работой, которую мы провели на «Камп Ноу», чтобы завоевать еще одно очко. На шаг ближе к нашим целям».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2023, 10:40 2
«Горняки» всерьез заинтересованы в подписании опорника сборной Эквадора U-20
Футбол | 10 апреля 2023, 21:35 7
Федерико Вальверде и Алехандро Баэна устроили драку после матча Ла Лиги
Футбол | 11.04.2023, 11:57
Баскетбол | 10.04.2023, 20:01
Футбол | 11.04.2023, 10:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.04.2023, 20:25 15
10.04.2023, 19:04 8
10.04.2023, 03:41 3
10.04.2023, 14:48 6
09.04.2023, 20:32 103
10.04.2023, 09:36 1
10.04.2023, 09:10
10.04.2023, 13:50 3