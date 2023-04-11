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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Горжусь нашей работой на Камп Ноу»
Испания
11 апреля 2023, 18:21 |
795
0

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Горжусь нашей работой на Камп Ноу»

Вингер «Жироны» – о матче против «Барселоны»

11 апреля 2023, 18:21 |
795
0
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Горжусь нашей работой на Камп Ноу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков у себя в Инстаграме прокомментировал выездную ничью 0:0 с «Барселоной» в 28-м туре Ла Лиги:

«Горжусь своей командой и замечательной работой, которую мы провели на «Камп Ноу», чтобы завоевать еще одно очко. На шаг ближе к нашим целям».

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Виктор Цыганков Жирона Барселона - Жирона Ла Лига
Источник Instagram
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