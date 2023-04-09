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ATP
09 апреля 2023, 14:32 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:33
172
0

Чемпион US Open-2020 начал работу с бывшим тренером Кербер

Доминик Тим тренируется под руководством Бенджамина Ибрагимзаде

09 апреля 2023, 14:32 | Обновлено 09 апреля 2023, 14:33
172
0
Чемпион US Open-2020 начал работу с бывшим тренером Кербер
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Тим

Австрийский теннисист Доминик Тим (№111 ATP) на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло работает с тренером Бенджамином Ибрагимзаде.

Ранее специалист из Ирана тот сотрудничал с Анжелик Кербер и Викторией Азаренко.

На турнире в Эшториле австриец дошел до 1/4 финала, ранее он не мог выиграть более одного матча на турнире ATP с октября прошлого года.

Отметим, что Доминик Тим до этого работал с Николасом Массу.

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Доминик Тим ATP Монте-Карло Бенджамин Ибрагимзаде
Источник Twitter
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