Чемпион US Open-2020 начал работу с бывшим тренером Кербер

Австрийский теннисист Доминик Тим (№111 ATP) на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло работает с тренером Бенджамином Ибрагимзаде.

Ранее специалист из Ирана тот сотрудничал с Анжелик Кербер и Викторией Азаренко.

На турнире в Эшториле австриец дошел до 1/4 финала, ранее он не мог выиграть более одного матча на турнире ATP с октября прошлого года.

Отметим, что Доминик Тим до этого работал с Николасом Массу.