Чемпион US Open-2020 впервые за полгода вышел в четвертьфинал турнира ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим (№111 ATP) вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в португальском Эшториле.

В матче второго раунда 29-летний австриец в двух сетах легко переиграл Бена Шелтона из США (№39 ATP).

Эшторил. Второй круг

Доминик Тим (Австрия) – Бен Шелтон (США) – 6:2, 6:2

В 1/4 финала Тим сразится против победителя матча Роберто Баутиста-Агут – Кентен Али.

Тим одержал две победы подряд впервые с октября прошлого года.