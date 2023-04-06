ATP06 апреля 2023, 18:35 |
258
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Чемпион US Open-2020 впервые за полгода вышел в четвертьфинал турнира ATP
Доминик Тим одержал две победы подряд в Эшториле
06 апреля 2023, 18:35 |
258
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Австрийский теннисист Доминик Тим (№111 ATP) вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в португальском Эшториле.
В матче второго раунда 29-летний австриец в двух сетах легко переиграл Бена Шелтона из США (№39 ATP).
Эшторил. Второй круг
Доминик Тим (Австрия) – Бен Шелтон (США) – 6:2, 6:2
В 1/4 финала Тим сразится против победителя матча Роберто Баутиста-Агут – Кентен Али.
Тим одержал две победы подряд впервые с октября прошлого года.
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