Наполи одержал победу над Лечче и упрочил лидерство в Серии A
Исход матча решил автогол защитника хозяев поля Антонино Галло
В матче 29-го тура Серии А «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче» со счетом 2:1.
У неаполитанцев в дебюте матча забил Джованни Ди Лоренцо. Для «Лечче» счет сравнял Федерико Ди Франческо. Исход матча решил автогол защитника хозяев поля Антонино Галло.
«Наполи» с 74 очками упрочил лидерство в Серии А. Отрыв подопечных Лучано Спаллетти от «Лацио» увеличился до 19 очков.
Серия А. 29-й тур, 7 апреля
Лечче – Наполи – 1:2
Голы: Ди Франческо, 52 – Ди Лоренцо, 18, Галло, 64 (автогол)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Ди Лоренцо, 18 мин.
ГОЛ! 1:1. Ди Франческо, 52 мин.
ГОЛ! 1:2. Галло, 64 мин (автогол)
События матча
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