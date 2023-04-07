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Чемпионат Италии
Лечче
07.04.2023 20:00 – FT 1 : 2
Наполи
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Италия
07 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:35
423
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Наполи одержал победу над Лечче и упрочил лидерство в Серии A

Исход матча решил автогол защитника хозяев поля Антонино Галло

07 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 23:35
423
0
Наполи одержал победу над Лечче и упрочил лидерство в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура Серии А «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче» со счетом 2:1.

У неаполитанцев в дебюте матча забил Джованни Ди Лоренцо. Для «Лечче» счет сравнял Федерико Ди Франческо. Исход матча решил автогол защитника хозяев поля Антонино Галло.

«Наполи» с 74 очками упрочил лидерство в Серии А. Отрыв подопечных Лучано Спаллетти от «Лацио» увеличился до 19 очков.

Серия А. 29-й тур, 7 апреля

Лечче – Наполи – 1:2

Голы: Ди Франческо, 52 – Ди Лоренцо, 18, Галло, 64 (автогол)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Ди Лоренцо, 18 мин.

ГОЛ! 1:1. Ди Франческо, 52 мин.

ГОЛ! 1:2. Галло, 64 мин (автогол)

События матча

64’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Галло (Лечче).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Лечче).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
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Источник Sport.ua
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