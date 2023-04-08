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Чемпионат Италии
Лечче
07.04.2023 20:00 – FT 1 : 2
Наполи
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Испания
08 апреля 2023, 10:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 10:18
339
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Такой результат дает ощущение покоя»

Итальянец – о матче «Наполи» с «Лечче»

08 апреля 2023, 10:12 | Обновлено 08 апреля 2023, 10:18
339
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Такой результат дает ощущение покоя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от победы своих подопечных над «Лечче» (2:1) в матче Серии А.

«Мне повезло иметь дело с игроками, которые умеют оценивать свое поведение во время игры. Капитанская повязка действительно помогла предоставить еще больше ответственности Ди Лоренцо. Прекрасно видеть, как он ведет себя как на поле, так и в раздевалке. Только счастливые тренеры располагают такими игроками, Джованни заслуживает всего лучшего.

Трудно играть с «Лечче» на их стадионе. Они показали хорошие результаты против всех топ-клубов. Это хорошо организованная команда, которая выкладывается на максимум в важных матчах. У нас было несколько игроков, которые еще не набрали форму. Но такой результат дает ощущение покоя для подготовки к следующим матчам.

Осимхен хочет играть каждый матч. Но есть ситуации, которые следует оценивать тщательно. Он очень рисковал получить серьезную травму и выбыть до конца сезона. Врачи были правы, заставив его взять отдых. Посмотрим, как будут реагировать его мышцы на увеличение нагрузки. Потому что он занимался пока лишь беговой работой. Без Виктора нам тяжело, потому что он имеет особую способность вбегать в свободное пространство, добавляет физическую силу, может собрать на себе всех соперников, создав пространство для товарищей по команде», – признался Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Наполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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