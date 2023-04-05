7 апреля на «Виа дель Маре» пройдет матч 29-го тура Серии А, в котором «Лечче» встретится с «Наполи». Старт поединка запланирован на 200:00 по киевскому времени.

Лечче

Команда имеет достаточно славную, но откровенно непростую историю. Лет 10 назад приходилось запускать проект заново, после банкротства. При этом уже получалось при Ливерани выбираться в Серии А - но тогда все закончилось вылетом уже по итогам 1-го сезона. Новый подъем случился в 2022-м году, при Барони. И на этот раз все случилось успешнее, более-менее уверенно можно говорить о том, что прописка в Кальчо сохранена. Тут сказалось наличие тройки откровенно слабых андердогов. Так что довольно посредственной статистики желто-красных вполне достаточно для комфортного места в середине таблицы. До паузы на матчи сборных они уступили четырежды кряду, еще и не забивая. Такая тенденция сохранилась и в апреле, когда поединок с Эмполи закончился 0:1.

Наполи

Клуб сейчас вполне может больше думать не о нынешнем поединке. Не зря же именно партенопеи открывают тур - впереди поединок 1/4 финала Лиги чемпионов. Но любопытно, что там ждет поездка на Сан-Сиро, к Милану. Именно с красно-черными Хвича и компания открывали этот месяц, только в Серии А и дома. Получился громкий провал в виде домашних 0:4. Но в целом же все в Кальчо уже более чем понятно и очевидно - титул переедет на юг страны, в Неаполь, остается только понять, когда это будет официально оформлено. Лучано Спаллетти мог себе позволить пожертвовать туром, отложить все на недельку - предвкушение титула тоже приятно. С другой стороны, чистого класса вполне может хватить для того, чтобы добиться победы. Да и разгромное поражение в прошлом туре требует реабилитации побыстрее.

Статистика личных встреч

Наполи дважды кряду не могут победить аутсайдера. Лечче выиграл 3:2 в 2020-м году, накануне вылета, и взяли ничью в конце лета. Оба раза причем клубы встречались на Сан-Паоло!

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немотивированный Лечче. Ставим на победу гостей с коэффициентом - 1,63.