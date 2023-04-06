Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне

В ночь на 6 апреля состоялись все матчи 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

К сожалению, украинские теннисистки не смогли пробиться в эту стадию соревнований. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина после декретного отпуска провела первый матч за 12 месяцев против Юлии Путинцевой в 1/32, однако уступила ей в трех сетах. К слову, в 1/16 финала Путинцева проиграла Екатерине Александаровой.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина также вылетела еще в первом раунде соревнований, проиграв Анне Калинской.

Дальше всех из представительниц Украины прошла Леся Цуренко. В 1/32 финала она разгромила Паулу Ормаэчеа, а во 2-м раунде уступила второй сеяной турнира Онс Жабер.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Ирина-Камелия Бегу [15]

Паула Бадоса [12] – Диана Шнайдер

Белинда Бенчич [4] – Шелби Роджерс

Юлия Грабер – Екатерина Александрова [7]



Нижняя часть сетки

Магда Линетт [8] – Мэдисон Киз [9]

Бернарда Пэра – Дарья Касаткина [3]

Виктория Азаренко [6] – Анна Калинская

Кэролайн Доулхайд – Онс Жабер [2]