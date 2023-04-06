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WTA
06 апреля 2023, 11:15 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:24
238
0

Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко завершили выступления на соревнованиях в США

06 апреля 2023, 11:15 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:24
238
0
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь на 6 апреля состоялись все матчи 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

К сожалению, украинские теннисистки не смогли пробиться в эту стадию соревнований. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина после декретного отпуска провела первый матч за 12 месяцев против Юлии Путинцевой в 1/32, однако уступила ей в трех сетах. К слову, в 1/16 финала Путинцева проиграла Екатерине Александаровой.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина также вылетела еще в первом раунде соревнований, проиграв Анне Калинской.

Дальше всех из представительниц Украины прошла Леся Цуренко. В 1/32 финала она разгромила Паулу Ормаэчеа, а во 2-м раунде уступила второй сеяной турнира Онс Жабер.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Ирина-Камелия Бегу [15]
Паула Бадоса [12] – Диана Шнайдер
Белинда Бенчич [4] – Шелби Роджерс
Юлия Грабер – Екатерина Александрова [7]

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [8] – Мэдисон Киз [9]
Бернарда Пэра – Дарья Касаткина [3]
Виктория Азаренко [6] – Анна Калинская
Кэролайн Доулхайд – Онс Жабер [2]

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Леся Цуренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Грабер Кэролайн Доулхайд Белинда Бенчич Джессика Пегула Ирина-Камелия Бегу Паула Бадоса Диана Шнайдер Шелби Роджерс Екатерина Александрова Магда Линетт Мэдисон Киз Бернарда Пера Дарья Касаткина Виктория Азаренко Анна Калинская Онс Жабер Элина Свитолина Леся Цуренко Ангелина Калинина WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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