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Манчестер Юнайтед
05.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Брентфорд
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Англия
06 апреля 2023, 01:14 |
17
0

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0. Рэшфорд все решил. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии

06 апреля 2023, 01:14 |
17
0
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0. Рэшфорд все решил. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд (справа)

В среду, 5 апреля, состоялся отложенный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брентфорд» – 1:0.

Автором единственного гола в поединке стал нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд, который отличился на 27-й минуте.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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