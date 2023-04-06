В среду, 5 апреля, состоялся отложенный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брентфорд» – 1:0.

Автором единственного гола в поединке стал нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд, который отличился на 27-й минуте.