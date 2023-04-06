05.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Англия06 апреля 2023, 01:14 |
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Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0. Рэшфорд все решил. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии
06 апреля 2023, 01:14 |
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В среду, 5 апреля, состоялся отложенный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брентфорд» – 1:0.
Автором единственного гола в поединке стал нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд, который отличился на 27-й минуте.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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