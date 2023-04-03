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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
05.04.2023 22:00 - : -
Брентфорд
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Англия
03 апреля 2023, 13:58 | Обновлено 03 апреля 2023, 15:05
191
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Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву

03 апреля 2023, 13:58 | Обновлено 03 апреля 2023, 15:05
191
0
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля на «Олд Траффорд» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брентфордом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда проводит весьма насыщенный сезон. Он уже принес для статусного коллектива трофей, первый за несколько лет - удалось обыграть Ньюкасл в финале Кубка Лиги. И вполне можно прибавить к этому еще несколько титулов. И в Кубке Англии, и, особенно, в Лиге Европы красные дьяволы рассматриваются как фавориты. Но, безусловно, не менее важным для Эрика тен Хага и его подопечных остается результат в АПЛ. Нидерландца звали для того, чтобы манкунианцы вернулись в топ-4 Премьер-Лиги, и по ситуации на весну это у него неплохо получается. Апрель начался с поединка против прямого конкурента – Ньюкасла. Он обернулся провалом: сами не забили и пропустили дважды после перерыва.

Брентфорд

Клуб представляет из себя практически максимальный контраст для МЮ - это фактически ноунейм, 1 из многих таких, особенно в большом Лондоне. Да, в середине прошлого века пчелки играли в высшем английском дивизионе, но кто об этом помнит? При новом владельце фактически был перезапущен проект, что поднялся с полулюбительского уровня. Уже в прошлом, фактически дебютном сезоне, Томас Франк и его подопечные продемонстрировали толковый потенциал. А сейчас и вовсе экс-новичок не только не просел, но и остается в числе претендентов на еврокубки. Достаточно сказать, что к паузе на мартовские матчи сборных удавалось держаться по очкам наравне с Брайтоном и Ливерпулем. Кстати, нынешний месяц начался с прямого противостояния с чайками, и принес зрелищную ничью 3:3.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне манкунианцы уверенно обыграли в обоих матчах Брентфорд. Но в августе пчелки поприветствовали тепло тен Хага в Англии, разгромив его 4:0, причем забив все мячи к 35-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в МЮ. Но оба клуба склонны играть зрелищно - ждем тотал больше 2,5 голов c коэффициентом - 1,72.

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Источник Sport.ua
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