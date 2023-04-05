Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву
В среду, 5 апреля, на «Олд Траффорд» пройдет отложенный матч 7-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брентфордом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
«МЮ» проводит весьма насыщенный сезон. Он уже принес для статусного коллектива трофей, первый за несколько лет – ему удалось обыграть «Ньюкасл» в финале Кубка Лиги.
«Брентфорд» представляет из себя практически максимальный контраст для «МЮ» – это фактически ноунейм, один из многих таких, особенно в большом Лондоне.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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