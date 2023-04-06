Ньюкасл уничтожил Вест Хэм, Ман Юнайтед с голом Рэшфорда обыграл Брентфорд

В среду, 5 апреля, состоялись два матча чемпионата Англии по футболу.

В перенесенном 7-м туре АПЛ «Ньюкасл» в гостях разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1. Дублями в этой игре отличились Каллум Уилсон и Жоэлинтон.

В параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Брентфордом» на «Олд Траффорд» в перенесенном 25-м туре. Единственный гол в этой встрече забил Маркус Рэшфорд на 27-й минуте игры после передачи Марселя Забитцера.

Чемпионат Англии по футболу. 6 апреля

Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5

Голы: Зума, 40 – Уилсон, 6, 46, Жоэлинтон, 13, 90, Исак, 82

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0

Гол: Рэшфорд, 27