Ньюкасл уничтожил Вест Хэм, Ман Юнайтед с голом Рэшфорда обыграл Брентфорд
Состоялись два матча чемпионата Англии по футболу
В среду, 5 апреля, состоялись два матча чемпионата Англии по футболу.
В перенесенном 7-м туре АПЛ «Ньюкасл» в гостях разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1. Дублями в этой игре отличились Каллум Уилсон и Жоэлинтон.
В параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Брентфордом» на «Олд Траффорд» в перенесенном 25-м туре. Единственный гол в этой встрече забил Маркус Рэшфорд на 27-й минуте игры после передачи Марселя Забитцера.
Чемпионат Англии по футболу. 6 апреля
Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5
Голы: Зума, 40 – Уилсон, 6, 46, Жоэлинтон, 13, 90, Исак, 82
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0
Гол: Рэшфорд, 27
The Magpies are FLYING! 🔥🔥 pic.twitter.com/oAWPSgb2v6— Newcastle United FC (@NUFC) April 5, 2023
April 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ прокомментировал свое переизбрание в исполком УЕФА
Военный с позывным Мадяр опубликовал видео двух донецких стадионов