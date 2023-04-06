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Англия
06 апреля 2023, 00:11 | Обновлено 06 апреля 2023, 00:49
145
0

Ньюкасл уничтожил Вест Хэм, Ман Юнайтед с голом Рэшфорда обыграл Брентфорд

Состоялись два матча чемпионата Англии по футболу

06 апреля 2023, 00:11 | Обновлено 06 апреля 2023, 00:49
145
0
Ньюкасл уничтожил Вест Хэм, Ман Юнайтед с голом Рэшфорда обыграл Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, состоялись два матча чемпионата Англии по футболу.

В перенесенном 7-м туре АПЛ «Ньюкасл» в гостях разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1. Дублями в этой игре отличились Каллум Уилсон и Жоэлинтон.

В параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Брентфордом» на «Олд Траффорд» в перенесенном 25-м туре. Единственный гол в этой встрече забил Маркус Рэшфорд на 27-й минуте игры после передачи Марселя Забитцера.

Чемпионат Англии по футболу. 6 апреля

Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5
Голы: Зума, 40 – Уилсон, 6, 46, Жоэлинтон, 13, 90, Исак, 82

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0
Гол: Рэшфорд, 27

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Источник Sport.ua
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