Аякс вышел в финал Кубка Нидерландов. Фаны Фейенорда разбили голову игроку

«Аякс» выиграл матч 1/2 финала Кубка Нидерландов у «Фейенорда» в Роттердаме (2:1) и вышел в финал.

В середине второго тайма, на 62-й минуте, матч на некоторое время был приостановлен из-за беспорядков на трибунах.

Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса» Дэви Классену, который стал автором победного гола на 51-й минуте. После этого возникла потасовка на поле.

В финале «Аякс» сыграет против клуба ПСВ, который днем ранее обыграл «Спакенбург», команду 3-го дивизиона (2:1).

Кубок Нидерландов

1/2 финала, 4 апреля

Фейенорд – Аякс – 1:2

Голы: Сантьяго Хименес, 45+2 – Тадич, 14, Классен, 51