Аякс вышел в финал Кубка Нидерландов. Фаны Фейенорда разбили голову игроку
Во 2-м тайме матч был временно приостановлен, когда пострадал Дэви Классен
«Аякс» выиграл матч 1/2 финала Кубка Нидерландов у «Фейенорда» в Роттердаме (2:1) и вышел в финал.
В середине второго тайма, на 62-й минуте, матч на некоторое время был приостановлен из-за беспорядков на трибунах.
Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса» Дэви Классену, который стал автором победного гола на 51-й минуте. После этого возникла потасовка на поле.
В финале «Аякс» сыграет против клуба ПСВ, который днем ранее обыграл «Спакенбург», команду 3-го дивизиона (2:1).
Кубок Нидерландов
1/2 финала, 4 апреля
Фейенорд – Аякс – 1:2
Голы: Сантьяго Хименес, 45+2 – Тадич, 14, Классен, 51
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