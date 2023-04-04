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  4. ВИДЕО. ПСВ вышел в финал Кубка Нидерландов, обыграв клуб 3-го дивизиона
Кубок Нидерландов
Спакенбург
04.04.2023 21:00 – FT 1 : 2
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
04 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:56
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ВИДЕО. ПСВ вышел в финал Кубка Нидерландов, обыграв клуб 3-го дивизиона

В другом полуфинальном матче 5 апреля сыграют «Фейеноорд» и «Аякс»

04 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:56
122
0
ВИДЕО. ПСВ вышел в финал Кубка Нидерландов, обыграв клуб 3-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда ПСВ вышла в финал Кубка Нидерландов, обыграв клуб 3-го дивизиона «Спакенбург» (2:1).

В другом матче 1/2 финала 5 апреля сыграют «Фейеноорд» и «Аякс».

Кубок Нидерландов

1/2 финала, 4 апреля

Спакенбург – ПСВ – 1:2

Голы: Грин, 59 – Гутьеррес, 43, ван Анхольт, 46

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Дуэйн Грин (Спакенбург).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик ван Анхольт (ПСВ Эйндховен).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гутьеррес (ПСВ Эйндховен).
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Источник Sport.ua
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