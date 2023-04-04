Кубок Нидерландов
04.04.2023 21:00 – FT 1 : 2
Нидерланды04 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:56
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ВИДЕО. ПСВ вышел в финал Кубка Нидерландов, обыграв клуб 3-го дивизиона
В другом полуфинальном матче 5 апреля сыграют «Фейеноорд» и «Аякс»
04 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 04 апреля 2023, 23:56
122
0
Команда ПСВ вышла в финал Кубка Нидерландов, обыграв клуб 3-го дивизиона «Спакенбург» (2:1).
В другом матче 1/2 финала 5 апреля сыграют «Фейеноорд» и «Аякс».
Кубок Нидерландов
1/2 финала, 4 апреля
Спакенбург – ПСВ – 1:2
Голы: Грин, 59 – Гутьеррес, 43, ван Анхольт, 46
Видеообзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Дуэйн Грин (Спакенбург).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик ван Анхольт (ПСВ Эйндховен).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гутьеррес (ПСВ Эйндховен).
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