Кубок Нидерландов
Нидерланды05 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:52
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Классену прилетело в голову. Фейенорд – Аякс остановлен из-за беспорядков
Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса»
05 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:52
929
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Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами «Фейенорд» и «Аякс» был приостановлен из-за беспорядков на трибунах.
Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса» Дэви Классену. После этого возникла потасовка на поле.
В середине второго тайма, на 62-й минуте, при счете 1:2, на стадионе в Роттердаме рефери остановил поединок.
Обновление. Через некоторое время игра продолжилась
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