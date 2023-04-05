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Кубок Нидерландов
Фейеноорд
05.04.2023 21:00 – FT 1 : 2
Аякс
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Нидерланды
05 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:52
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Классену прилетело в голову. Фейенорд – Аякс остановлен из-за беспорядков

Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса» 

05 апреля 2023, 23:05 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:52
929
0
Классену прилетело в голову. Фейенорд – Аякс остановлен из-за беспорядков
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами «Фейенорд» и «Аякс» был приостановлен из-за беспорядков на трибунах.

Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса» Дэви Классену. После этого возникла потасовка на поле.

В середине второго тайма, на 62-й минуте, при счете 1:2, на стадионе в Роттердаме рефери остановил поединок.

Обновление. Через некоторое время игра продолжилась

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Кубок Нидерландов по футболу Фейеноорд Аякс Дэви Классен беспорядки
Источник Sport.ua
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