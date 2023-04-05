Классену прилетело в голову. Фейенорд – Аякс остановлен из-за беспорядков

Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами «Фейенорд» и «Аякс» был приостановлен из-за беспорядков на трибунах.

Брошенный с трибун предмет попал в голову хавбеку «Аякса» Дэви Классену. После этого возникла потасовка на поле.

В середине второго тайма, на 62-й минуте, при счете 1:2, на стадионе в Роттердаме рефери остановил поединок.

Обновление. Через некоторое время игра продолжилась