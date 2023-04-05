Словенская теннисистка берет перерыв в карьере из-за смерти отца

Вторая ракетка Словении Кайя Юван (№123 WTA) сообщила, что берет паузу в выступлениях.

22-летняя теннисистка сообщали в социальных сетях, что это связано со смертью отца, который ушел из жизни в декабре прошлого года.

«Утрата такого близкого человека – это самое сложное, с чем я сталкивалась, это то, к чему невозможно подготовиться. Процесс скорби тоже идет очень тяжело. Я почти всегда чувствую себя уставшей, меня переполняют эмоции, поэтому тренироваться и соревноваться очень сложно.

Отец очень любил теннис и хотел, чтобы я продолжала даже после его ухода. Это одна из причин, по которой я продолжала играть турниры после его смерти. Мне удалось выиграть несколько матчей, и я очень этим горжусь. Но я заметила, что все больше и больше устаю.

Поэтому я решила притормозить с турнирами. Вернусь, когда буду готова. Буду каждый день и каждую неделю оценивать состояние», – написала теннисистка.

На счету Юван 7 титулов ITF и 58-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она уже заработала $1,800,117 призовых.