ФОТО. Маррей тренируется на грунте в Марбелье перед Мастерсом в Монте-Карло

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей из альтернативного списка попал в основную сетку Мастерса в Монте-Карло.

Сейчас британец тренируется на грунте в Марбелье, фото с ним выложил испанец Мартин Ландалус.

Во время прошлого грунтового сезона Маррей выступил только на Мастерсе в Мадриде, где дошел до третьего круга.

Отметим, что с Мастерса в Монте-Карло ранее снялись Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.