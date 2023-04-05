ATP05 апреля 2023, 10:48 |
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ФОТО. Маррей тренируется на грунте в Марбелье перед Мастерсом в Монте-Карло
Британец в последнее время не частый гость на грунтовых кортах
05 апреля 2023, 10:48 |
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Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей из альтернативного списка попал в основную сетку Мастерса в Монте-Карло.
Сейчас британец тренируется на грунте в Марбелье, фото с ним выложил испанец Мартин Ландалус.
Во время прошлого грунтового сезона Маррей выступил только на Мастерсе в Мадриде, где дошел до третьего круга.
Отметим, что с Мастерса в Монте-Карло ранее снялись Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.
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