Элина СВИТОЛИНА: «WTA должна была сделать больше, но уже поздно»
Украинка – о позиции Женской теннисной ассоциации
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1081 WTA) выступила с критикой в адрес Женской теннисной ассоциации за ее позицию в отношении войны в Украине.
«Мы напуганы, чувствуем себя опустошенными. То, что происходит с Лесей Цуренко, очень печально.
Люди, которые не проходили через это, не могут понять, как это: когда у тебя нет дома, когда не чувствуешь себя в безопасности нигде, когда твоя семья остается в Украине, под бомбежками, зная, что украинские города уничтожают. Это одновременно чувство страха и большого опустошения.
WTA должна была сделать больше, значительно больше, по многим вопросам. Но теперь поздно. Было выпущено много пресс-релизов, проведено много интервью. Но это было бесполезно», – заявила Свитолина.
Ранее стало известно, что Элина Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии.
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