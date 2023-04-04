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WTA
04 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:19
217
0

Элина СВИТОЛИНА: «WTA должна была сделать больше, но уже поздно»

Украинка – о позиции Женской теннисной ассоциации

04 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:19
217
0
Элина СВИТОЛИНА: «WTA должна была сделать больше, но уже поздно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1081 WTA) выступила с критикой в адрес Женской теннисной ассоциации за ее позицию в отношении войны в Украине.

«Мы напуганы, чувствуем себя опустошенными. То, что происходит с Лесей Цуренко, очень печально.

Люди, которые не проходили через это, не могут понять, как это: когда у тебя нет дома, когда не чувствуешь себя в безопасности нигде, когда твоя семья остается в Украине, под бомбежками, зная, что украинские города уничтожают. Это одновременно чувство страха и большого опустошения.

WTA должна была сделать больше, значительно больше, по многим вопросам. Но теперь поздно. Было выпущено много пресс-релизов, проведено много интервью. Но это было бесполезно», – заявила Свитолина.

Ранее стало известно, что Элина Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии.

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Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии
Элина Свитолина WTA
Источник L'Equipe
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