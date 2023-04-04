Элина СВИТОЛИНА: «WTA должна была сделать больше, но уже поздно»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1081 WTA) выступила с критикой в адрес Женской теннисной ассоциации за ее позицию в отношении войны в Украине.

«Мы напуганы, чувствуем себя опустошенными. То, что происходит с Лесей Цуренко, очень печально.

Люди, которые не проходили через это, не могут понять, как это: когда у тебя нет дома, когда не чувствуешь себя в безопасности нигде, когда твоя семья остается в Украине, под бомбежками, зная, что украинские города уничтожают. Это одновременно чувство страха и большого опустошения.

WTA должна была сделать больше, значительно больше, по многим вопросам. Но теперь поздно. Было выпущено много пресс-релизов, проведено много интервью. Но это было бесполезно», – заявила Свитолина.

Ранее стало известно, что Элина Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии.