Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card в основную сетку 60-тысячника ITF в швейцарском Кьяссо, который состоится 10-16 апреля.

Отметим, что параллельно в эту неделю будут проходить матчи Кубка Билли Джин Кинг, 14-15 апреля Украина примет команду Чехии в Турции.

28-летняя украинка вернулась на корт 3 апреля на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне, где проиграла трехсетовый матч против Юлии Путинцевой из Казахстана.

После соревнований в Кьяссо Свитолина отправится на 100-тысячник в Оэйраш, где ей тоже дали wild card.