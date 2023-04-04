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  4. Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии
ITF
04 апреля 2023, 14:37 |
678
1

Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии

Элина сыграет на соревнованиях в Кьяссо

04 апреля 2023, 14:37 |
678
1
Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии
Mouratoglou Tennis Academy. Элина Свитолина

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card в основную сетку 60-тысячника ITF в швейцарском Кьяссо, который состоится 10-16 апреля.

Отметим, что параллельно в эту неделю будут проходить матчи Кубка Билли Джин Кинг, 14-15 апреля Украина примет команду Чехии в Турции.

28-летняя украинка вернулась на корт 3 апреля на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне, где проиграла трехсетовый матч против Юлии Путинцевой из Казахстана.

После соревнований в Кьяссо Свитолина отправится на 100-тысячник в Оэйраш, где ей тоже дали wild card.

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Элина Свитолина ITF Кьяссо
Источник Instagram
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симон петлюра
Элина главное трудиться тренировки и результаты придут . 
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