Свитолина получила wild card на турнир ITF в Швейцарии
Элина сыграет на соревнованиях в Кьяссо
Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card в основную сетку 60-тысячника ITF в швейцарском Кьяссо, который состоится 10-16 апреля.
Отметим, что параллельно в эту неделю будут проходить матчи Кубка Билли Джин Кинг, 14-15 апреля Украина примет команду Чехии в Турции.
28-летняя украинка вернулась на корт 3 апреля на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне, где проиграла трехсетовый матч против Юлии Путинцевой из Казахстана.
После соревнований в Кьяссо Свитолина отправится на 100-тысячник в Оэйраш, где ей тоже дали wild card.
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