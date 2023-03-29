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ITF
29 марта 2023, 19:32 | Обновлено 29 марта 2023, 19:35
615
1

Свитолина получила wild card на турнир ITF в Португалии

Экс-первая ракетка Украины сыграет на грунтовом турнире

29 марта 2023, 19:32 | Обновлено 29 марта 2023, 19:35
615
1
Свитолина получила wild card на турнир ITF в Португалии
Mouratoglou Tennis Academy. Элина Свитолина

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card в основную сетку 100-тысячника ITF в Оэйраше, который состоится 17-23 апреля.

Отметим, что на той неделе будет лишь один турнир WTA 500 в Штутгарте, где традиционно играют все сильнейшие теннисистки мира (28 сразу в основе + 16 в квалификации). Поэтому состав соревнований в Оэйраше также будет невероятно сильным для турнира такой серии.

Последний раз Свитолина играла на соревнованиях подобной категории еще 10 лет назад в Донецке, где выиграла 75-тысячник ITF.

В начале апреля Элина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне. Свой последний официальный матч украинка провела в конце марта прошлого года на соревнованиях в Индиан-Уэллс.

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Элина Свитолина ITF Оэйраш
Источник Twitter
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India Life
Похоже Монфис не достаточно удовлетворяет Элину, силы и нерастраченная энергия ещё  остаются
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