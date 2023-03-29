Свитолина получила wild card на турнир ITF в Португалии

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card в основную сетку 100-тысячника ITF в Оэйраше, который состоится 17-23 апреля.

Отметим, что на той неделе будет лишь один турнир WTA 500 в Штутгарте, где традиционно играют все сильнейшие теннисистки мира (28 сразу в основе + 16 в квалификации). Поэтому состав соревнований в Оэйраше также будет невероятно сильным для турнира такой серии.

Последний раз Свитолина играла на соревнованиях подобной категории еще 10 лет назад в Донецке, где выиграла 75-тысячник ITF.

В начале апреля Элина возвращается на корт после декретного отпуска. Украинка сыграет на турнире WTA 500 в Чарльстоне. Свой последний официальный матч украинка провела в конце марта прошлого года на соревнованиях в Индиан-Уэллс.