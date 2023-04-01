Вечером 31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью против «Монпелье» (1:1).

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

Лига 1. 29-й тур, 31 марта

Марсель – Монпелье – 1:1

Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Норден, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Гендузи, 44 мин (пен)