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Чемпионат Франции
Марсель
31.03.2023 22:00 – FT 1 : 1
Монпелье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:48
68
0

Марсель – Монпелье – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции

01 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:48
68
0
Марсель – Монпелье – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью против «Монпелье» (1:1).

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

Лига 1. 29-й тур, 31 марта

Марсель – Монпелье – 1:1

Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Норден, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Гендузи, 44 мин (пен)

События матча

44’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Марсель).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Норден (Монпелье).
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Марсель Лига 1 Монпелье чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Маттео Гендузи Арно Норден видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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