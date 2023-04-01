Франция01 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:48
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Марсель – Монпелье – 1:1. Ничья для Малиновского. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Франции
01 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:48
68
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Вечером 31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью против «Монпелье» (1:1).
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.
Лига 1. 29-й тур, 31 марта
Марсель – Монпелье – 1:1
Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 12
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Норден, 12 мин
ГОЛ! 1:1. Гендузи, 44 мин (пен)
События матча
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Марсель).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Норден (Монпелье).
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