Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут

Вечером 31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью против «Монпелье» (1:1).

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Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

«Марсель» занимает 2-е место в Лиге 1 (60 очков), впереди только «ПСЖ» (66 баллов и игра в запасе).

Лига 1. 29-й тур, 31 марта

Марсель – Монпелье – 1:1

Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Норден, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Гендузи, 44 мин (пен)

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