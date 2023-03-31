Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме
Вечером 31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью против «Монпелье» (1:1).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.
«Марсель» занимает 2-е место в Лиге 1 (60 очков), впереди только «ПСЖ» (66 баллов и игра в запасе).
Лига 1. 29-й тур, 31 марта
Марсель – Монпелье – 1:1
Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 12
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Норден, 12 мин
ГОЛ! 1:1. Гендузи, 44 мин (пен)
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероятно, попадет в заявку на матч чемпионата Англии
Украинский боксер считает, что его ожидает очень сложный поединок с Хейни