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Чемпионат Франции
Марсель
31.03.2023 22:00 – FT 1 : 1
Монпелье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
31 марта 2023, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:48
322
4

Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме

31 марта 2023, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2023, 00:48
322
4
Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 марта состоялся матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» сыграл вничью против «Монпелье» (1:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Арно Нордена ответил Маттео Гендузи с пенальти.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

«Марсель» занимает 2-е место в Лиге 1 (60 очков), впереди только «ПСЖ» (66 баллов и игра в запасе).

Лига 1. 29-й тур, 31 марта

Марсель – Монпелье – 1:1

Голы: Гендузи, 44 (пен) – Норден, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Норден, 12 мин

ГОЛ! 1:1. Гендузи, 44 мин (пен)

Фотогалерея

События матча

44’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Марсель).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Норден (Монпелье).
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Марсель Лига 1 Монпелье чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Маттео Гендузи Арно Норден
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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vruthiy-112
Слабенько, дуже слабенько.!!! 
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+1
Nordenus
Видно что Малина уже не тащит как раньше. Провел один отличный сезон в Аталанте, на этом все. Да он уже и не молод.
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0
Octopus
Собственно за это и был критикован Гасперини и разжалован из любимчиков. Хотя Гасперини сам его перевел из опорной зоны в атаковальщики. Одно время у него шли неплохо дела, но в итоге его плохая забиваемость вылезла на первый план. Незабивной он вообще, и это проблема для атакующего полузащитника.
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0
Bond
Маліновський дуже прямолінійний і нестабільний гравець, погана витривалість та креативність в атаці. Лише хороший удар в його арсеналі, тому чекати від нього якоїсь фантастичної гри не варто... Один матч проводить на хорошому рівні, а потім видає серію з 3-4 коли його майже не помітно...
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0
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