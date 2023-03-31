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Чемпионат Франции
Марсель
31.03.2023 22:00 – 2 0 : 0
Монпелье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
31 марта 2023, 22:00 | Обновлено 31 марта 2023, 22:01
71
0

Марсель – Монпелье. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 31 марта в 22:00 поединок 29-го тура чемпионата Франции

31 марта 2023, 22:00 | Обновлено 31 марта 2023, 22:01
71
0
Марсель – Монпелье. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

31 марта проходит матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» играет против «Монпелье».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.

Марсель – Монпелье. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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