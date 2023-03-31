Франция31 марта 2023, 22:00 | Обновлено 31 марта 2023, 22:01
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Марсель – Монпелье. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 31 марта в 22:00 поединок 29-го тура чемпионата Франции
31 марта 2023, 22:00 | Обновлено 31 марта 2023, 22:01
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31 марта проходит матч 29-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» играет против «Монпелье».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.
Марсель – Монпелье. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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