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Чемпионат Франции
Марсель
31.03.2023 22:00 - : -
Монпелье
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Франция
28 марта 2023, 21:45 | Обновлено 28 марта 2023, 21:50
19
0

Марсель – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву

28 марта 2023, 21:45 | Обновлено 28 марта 2023, 21:50
19
0
Марсель – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта на «Велодроме» пройдет матч 29-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Марсель» встретится с «Монпелье». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Марсель

Клуб в последнее время отвоевал себе достаточно высокие позиции. Прошлый сезон получилось завершить завоеванием вице-чемпионства. Этого добился Хорхе Сампаоли, что принимал коллектив в полуразобранном состоянии, но за какие-то год-полтора смог навести порядок и взять серебро, а потом со скандалом летом ушел. Его сменил Игор Тудор, и без проблем эта рокировка не обошлась. Французы осенью снова провалили Лигу чемпионов, закончив на 4-м месте в своей группы. Да и недавно провансальцы в кубке дома ухитрились проиграть по пенальти ноунейму – Аннеси. Да и в Лиге 1 случаются осечки. Но все же пока что получается у Олимпика удерживать 2-е место в текущей турнирной таблице. А пауза должна помочь хорвату и его штабу в том, чтобы наладить игру перед финишным рывком.

Монпелье

Команда свой пик пережила в начале прошлого десятилетия. Тогда она даже на 1-е место ухитрилась заскакивать. Но потом паладины достаточно резко потеряли позиции, и воспринимались в основном как середняк Лиги 1. В том числе прошлый сезон был закончен на скромном 13-м месте, да и в нынешнем хватало проблем. В итоге руководство в феврале вернуло на тренерский пост Тер-Закаряна, что достаточно долго уже работал тут же (2017-2021). Это быстро сказалось, и клуб, что вылетел в кубке от некоего По и проиграл 5 раз в 6 турах, при новом-старом наставнике взял 5 побед при ничье с Лансом. Конечно же, тут еще и с календарем повезло, но пауза была явно не на пользу амбициозному коллективу - сохранится ли кураж?

Статистика личных встреч

Монпелье победил только в 1-м поединке из 12 последних. Марсель, в том числе, выиграл оба крайних матча.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Марсель дома добьется успеха. Вряд ли нынешний Монпелье сможет удержаться на выезде с таким противником - ждем победы Малиновского и компании при форе -1 гол с коэффициентом - 1,72.

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Марсель Монпелье чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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