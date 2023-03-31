Айнтрахт Ф

31.03.2023 21:30 – FT 1 : 1
Германия31 марта 2023, 23:32 | Обновлено 31 марта 2023, 23:49
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Бундеслига. Айнтрахт потерял очки в матче с Бохумом
Гола Коло Муани оказалось недостаточно
31 марта 2023, 23:32 | Обновлено 31 марта 2023, 23:49
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26-й тур немецкой Бундеслиги открывал поединок во Франкфурте между «Айнтрахтом» и «Бохумом». Хозяева довольно неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – ничья 1:1. В составе команды Оливера Гласснера голом отличился лидер атак команды Рандаль Коло Муани.
Бундеслига. 26-й тур
«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум» – 1:1
Голы: Коло Муани 22 – Асано 14
«Айнтрахт» набрал 41 очко и остается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиге. «Бохум» 14-й с 26 баллами.
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