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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
31.03.2023 21:30 – FT 1 : 1
Бохум
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
31 марта 2023, 23:32 | Обновлено 31 марта 2023, 23:49
54
0

Бундеслига. Айнтрахт потерял очки в матче с Бохумом

Гола Коло Муани оказалось недостаточно

31 марта 2023, 23:32 | Обновлено 31 марта 2023, 23:49
54
0
Бундеслига. Айнтрахт потерял очки в матче с Бохумом
ФК Айнтрахт Франкфурт

26-й тур немецкой Бундеслиги открывал поединок во Франкфурте между «Айнтрахтом» и «Бохумом». Хозяева довольно неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – ничья 1:1. В составе команды Оливера Гласснера голом отличился лидер атак команды Рандаль Коло Муани.

Бундеслига. 26-й тур

«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум» – 1:1
Голы: Коло Муани 22 – Асано 14

«Айнтрахт» набрал 41 очко и остается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиге. «Бохум» 14-й с 26 баллами.

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Источник Sport.ua
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