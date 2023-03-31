Айнтрахт Ф

26-й тур немецкой Бундеслиги открывал поединок во Франкфурте между «Айнтрахтом» и «Бохумом». Хозяева довольно неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером – ничья 1:1. В составе команды Оливера Гласснера голом отличился лидер атак команды Рандаль Коло Муани.

Бундеслига. 26-й тур

«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум» – 1:1

Голы: Коло Муани 22 – Асано 14

«Айнтрахт» набрал 41 очко и остается на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиге. «Бохум» 14-й с 26 баллами.