Айнтрахт Ф

31 марта на «Дойче Банк Парк» пройдет матч 29-го тура Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» (Франкфурт) встретится с «Бохумом». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Айнтрахт (Франкфурт)

Команда точно нуждалась в паузе - как боксер, что после тяжелого раунда ждал гонга, опасаясь окончательно упасть. Весну орлы встретили в кризисе. Причем началось все с 0:2 дома, во Франкфурте-на-Майне, с Наполи в Лиге чемпионов, когда вроде бы хорошо стартовали, но в итоге получили пару безответных мячей и де-факто лишились шансов на выход в четвертьфинал. Параллельно и в Бундеслиге в 6 крайних матчах была только 1 победа – над Вердером, и только 2 очка в 4-х последних турах - ничьи с Вольфсбургом и Штутгартом при поражениях РБ Лейпцигу и берлинскому Униону. Впрочем, подопечным Оливера Гласнера еще есть за что бороться. Как минимум нужно еще сохранить нынешнее 6-е место (что дает возможность стартовать в Лиге Европы), а в идеале - замахнуться на 4-ю позицию.

Бохум

Клуб как раз набрал весной столь долгожданные хорошие обороты. В целом, это был классический второй сезон экс-новичка в элитном дивизионе, когда он резко сдувается после сильного предыдущего года. Так было и с несгибаемыми, и даже после смены наставника, при Томасе Лече, коллектив продолжал болтаться в зоне вылета. Даже зимой после пары побед над Гертой и Хоффенхаймом был вылет из кубка и 4 поражения кряду в Бундеслиге. Но в марте получилось преображение, когда сначала выдали 2:0 на поле Кельна, а потом сенсационно обыграли дома РБ Лейпциг. Это позволило уйти на паузу на 14-й позиции. И главное – с 4-очковым отрывом от зоны вылета.

Статистика личных встреч

Четырежды кряду в очных матчах клубы строго чередовали победы друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Айнтрахт сможет выиграть, причем без проблем. Подопечным Гласнера пора прибавить, так что ставим на то, что во Франкфурте победят хозяева при форе -1 с коэффициентом - 2,01.