ПАЛАМАРЧУК: «Задача-минимум у сборной – сохранить прописку в топ-дивизионе»

В начале апреля молодежная женская сборная Украины WU-19 в Дании примет участие в поединках Лиги А второго раунда квалификации Евро-2023 WU-19. Главный тренер украинской сборной Валерий Паламарчук рассказал:

– В Данию отправляемся транзитом через Польшу 31 марта. Всего в составе украинской делегации 20 футболисток и 8 представителей тренерско-административного штаба.

– Удалось пригласить всех сильнейших игроков этой возрастной категории?

– К сожалению, из-за травм не смогут помочь Руслана Левченко из «Кривбасса» и Виктория Лавренюк из «Вереса». Их заменили Вероника Борковская из «Ладомира» и Александра Янева из итальянской «Пармы». Они, кстати, 2005 года рождения, и надеюсь, что накопленный международный опыт поможет им быть на виду уже в следующем отборе на европейский форум.

– Поскольку, кроме легионерок, остальные ваши подопечные защищают цвета украинских элитных клубов, для которых сезон уже восстановился, то на отсутствие игровой практики пенять нельзя…

– Вы правы. С учетом матчей очередного тура, которые состоятся 30 марта, в активе большинства девушек будет уже по три-четыре календарных поединка. Успели провести официальные матчи и наши футболистки, выступающие за границей. Кстати, они будут добираться до Дании самостоятельно.

К сожалению, в отличие от наших соперниц, сборная Украины в этом году еще не собиралась. Остается надеяться, что мы очень продуктивно проведем кратковременный сбор в начале апреля, организованный благодаря поддержке Датского футбольного союза.

– Где вы будете дислоцироваться в Дании?

– В городке Кеге, в котором и проведем свои первые поединки – со шведками и данками. И только в заключительном туре с исландками сыграем в Брондбю.

– Информацией о будущих оппонентках владеете?

– Грех сетовать. У нас есть видеозаписи всех нынешних контрольных матчей соперниц. Вместе с моими помощниками мы уже подробно изучили и проанализировали эти записи, и теперь важно не ошибиться со стратегией и тактикой на апрельские противостояния.

– Нашей сборной придется выяснять отношения с футболистками сразу трех северных стран, пытающихся действовать в так называемом английском стиле…

– Действительно, будущие визави часто берут на вооружение силовую манеру, жестко прессингуют, охотно пользуются длинными верховыми передачами. Вот почему очень многое будет зависеть от того, будем ли мы преобладать над нашими оппонентками в скорости.

– Большинство экспертов в своих прогнозах склоняются к тому, что судьба единой путевки в финальную часть Евро от группы решится в противостоянии хозяек и шведок…

– Знаете, я больше придерживаюсь взгляда, что до стартового свистка шансы у всех участников равны. Потому и буду настраивать своих подопечных, чтобы они в каждом матче демонстрировали свои лучшие качества. А задача-минимум для сборной Украины – сохранить прописку в элитном дивизионе.

Состав молодежной женской сборной Украины WU-19