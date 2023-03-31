Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛАМАРЧУК: «Задача-минимум у сборной – сохранить прописку в топ-дивизионе»
Молодежные турниры
31 марта 2023, 03:00 | Обновлено 31 марта 2023, 03:26
9
0

ПАЛАМАРЧУК: «Задача-минимум у сборной – сохранить прописку в топ-дивизионе»

Женская сборная Украины WU-19 в Дании сыграет в Лиге A отбора к Евро-2023

31 марта 2023, 03:00 | Обновлено 31 марта 2023, 03:26
9
0
ПАЛАМАРЧУК: «Задача-минимум у сборной – сохранить прописку в топ-дивизионе»
УАФ. Валерий Паламарчук

В начале апреля молодежная женская сборная Украины WU-19 в Дании примет участие в поединках Лиги А второго раунда квалификации Евро-2023 WU-19. Главный тренер украинской сборной Валерий Паламарчук рассказал:

– В Данию отправляемся транзитом через Польшу 31 марта. Всего в составе украинской делегации 20 футболисток и 8 представителей тренерско-административного штаба.

– Удалось пригласить всех сильнейших игроков этой возрастной категории?

– К сожалению, из-за травм не смогут помочь Руслана Левченко из «Кривбасса» и Виктория Лавренюк из «Вереса». Их заменили Вероника Борковская из «Ладомира» и Александра Янева из итальянской «Пармы». Они, кстати, 2005 года рождения, и надеюсь, что накопленный международный опыт поможет им быть на виду уже в следующем отборе на европейский форум.

– Поскольку, кроме легионерок, остальные ваши подопечные защищают цвета украинских элитных клубов, для которых сезон уже восстановился, то на отсутствие игровой практики пенять нельзя…

– Вы правы. С учетом матчей очередного тура, которые состоятся 30 марта, в активе большинства девушек будет уже по три-четыре календарных поединка. Успели провести официальные матчи и наши футболистки, выступающие за границей. Кстати, они будут добираться до Дании самостоятельно.

К сожалению, в отличие от наших соперниц, сборная Украины в этом году еще не собиралась. Остается надеяться, что мы очень продуктивно проведем кратковременный сбор в начале апреля, организованный благодаря поддержке Датского футбольного союза.

– Где вы будете дислоцироваться в Дании?

– В городке Кеге, в котором и проведем свои первые поединки – со шведками и данками. И только в заключительном туре с исландками сыграем в Брондбю.

– Информацией о будущих оппонентках владеете?

– Грех сетовать. У нас есть видеозаписи всех нынешних контрольных матчей соперниц. Вместе с моими помощниками мы уже подробно изучили и проанализировали эти записи, и теперь важно не ошибиться со стратегией и тактикой на апрельские противостояния.

– Нашей сборной придется выяснять отношения с футболистками сразу трех северных стран, пытающихся действовать в так называемом английском стиле…

– Действительно, будущие визави часто берут на вооружение силовую манеру, жестко прессингуют, охотно пользуются длинными верховыми передачами. Вот почему очень многое будет зависеть от того, будем ли мы преобладать над нашими оппонентками в скорости.

– Большинство экспертов в своих прогнозах склоняются к тому, что судьба единой путевки в финальную часть Евро от группы решится в противостоянии хозяек и шведок…

– Знаете, я больше придерживаюсь взгляда, что до стартового свистка шансы у всех участников равны. Потому и буду настраивать своих подопечных, чтобы они в каждом матче демонстрировали свои лучшие качества. А задача-минимум для сборной Украины – сохранить прописку в элитном дивизионе.

Состав молодежной женской сборной Украины WU-19

  • Вратари: Марина Дудник («Колос» Ковалевка), Варвара Новикова («Ладомир» Владимир), Екатерина Боклач («Гренобль», Франция).
  • Защитники и полузащитники: Татьяна Бондаренко («Динамо» Киев), Дарья Борисюк («Колос» Ковалевка), Леся Ольхова, Даяна Семкив (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), София Луцан («Ворскла» Полтава), Диляра Бондарева («ЕМС-Подолье» Винница), Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк), Божена Дуб, Мирослава Невар, Елена Ефимчук, Вероника Борковская (все – «Ладомир» Владимир), Мария Талеб («Сампдория» / «Таваньякко», Италия), Александра Янева («Парма», Италия), Валерия Греса («Виппинген», Швейцария).
  • Нападающие: Виктория Радионова (Ворскла Полтава), Лилиана Сербук (Колос Ковалевка), Инна Глущенко (Реймс, Франция).
По теме:
Олег КУЗНЕЦОВ: «Группа у нас равная, фаворита нет»
Сложные соперники. Женская сборная U-19 поборется за выход на Евро-2023
Украинская женская молодежка вышла во 2-й раунд отбора к Евро-2023 WU-19
женская сборная Украины по футболу U-19 женская сборная Швеции по футболу U-19 Валерий Паламарчук чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Исландии по футболу U-19 женская сборная Дании по футболу U-19
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Бокс | 30 марта 2023, 17:23 4
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера

Майкл Баффер раскритиковал Стивена Сигала

Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Футбол | 30 марта 2023, 21:27 8
Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23

Украинского вингера в буквальном смысле перегнал Бреннан Джонсон

Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Футбол | 30.03.2023, 03:59
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 31.03.2023, 02:45
Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1. Видео голов и обзор матча
Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1. Видео голов и обзор матча
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Футбол | 30.03.2023, 19:57
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
29.03.2023, 12:06 36
Футбол
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 3
Бокс
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
29.03.2023, 23:59
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
29.03.2023, 19:48 8
Бокс
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
30.03.2023, 07:37 1
Бокс
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
29.03.2023, 10:40
Художественная гимнастика
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
29.03.2023, 00:23 9
Футбол
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
Вильям САЛИБА: «Зинченко – сумасшедший»
29.03.2023, 19:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности