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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 03:31 | Обновлено 14 декабря 2022, 03:43
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Сложные соперники. Женская сборная U-19 поборется за выход на Евро-2023

Подопечные Валерия Паламарчука сыграют с Данией, Швецией и Исландией

14 декабря 2022, 03:31 | Обновлено 14 декабря 2022, 03:43
50
0
Сложные соперники. Женская сборная U-19 поборется за выход на Евро-2023
УАФ. Валерий Паламарчук

Состоялась процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2023 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.

Молодежная женская сборная Украины заняла третье место в своей группе первого раунда и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Валерия Паламарчука попали в группу А5, где сыграют с Данией, Швецией и Исландией.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Бельгии в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьевки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп второго раунда Лиги А (и лучший обладатель второго места, если Бельгия финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 18 до 30 июля 2023 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2023/2024 начнут в Лиге В.

Команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в семи группах (три – по 4 участника, четыре – по 3 участника) будут бороться за путевки в первый раунд Лиги А следующего розыгрыша.

Евро-2023 WU-19. Второй раунд

Лига А

  • Группа А1: Норвегия, Германия, Ирландия, Хорватия
  • Группа А2: Сербия, Польша, Швейцария, Чехия
  • Группа А3: Франция, Португалия, Венгрия, Румыния
  • Группа А4: Испания, Англия, Словения, Беларусь
  • Группа А5: Дания, Швеция, Украина, Исландия
  • Группа А6: Австрия, Италия, Греция, Босния и Герцеговина
  • Группа А7: Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Болгария

Лига В

  • Группа В1: Израиль, Северная Македония, Грузия, Гибралтар
  • Группа В2: Турция, Молдова, Литва, Андорра
  • Группа В3: Северная Ирландия, Косово, Кипр, Латвия
  • Группа В4: Мальта, Фарерские острова, Армения
  • Группа В5: Словакия, Черногория, Азербайджан
  • Группа В6: Уэльс, Казахстан, Эстония
  • Группа В7: Шотландия, Албания, Лихтенштейн

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Источник Украинская ассоциация футбола
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