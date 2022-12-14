Сложные соперники. Женская сборная U-19 поборется за выход на Евро-2023

Состоялась процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2023 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.

Молодежная женская сборная Украины заняла третье место в своей группе первого раунда и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Валерия Паламарчука попали в группу А5, где сыграют с Данией, Швецией и Исландией.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Бельгии в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьевки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп второго раунда Лиги А (и лучший обладатель второго места, если Бельгия финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 18 до 30 июля 2023 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2023/2024 начнут в Лиге В.

Команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в семи группах (три – по 4 участника, четыре – по 3 участника) будут бороться за путевки в первый раунд Лиги А следующего розыгрыша.

Евро-2023 WU-19. Второй раунд

Лига А

Группа А1: Норвегия, Германия, Ирландия, Хорватия

Группа А2: Сербия, Польша, Швейцария, Чехия

Группа А3: Франция, Португалия, Венгрия, Румыния

Группа А4: Испания, Англия, Словения, Беларусь

Группа А5: Дания, Швеция, Украина, Исландия

Группа А6: Австрия, Италия, Греция, Босния и Герцеговина

Группа А7: Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Болгария

Лига В