Сложные соперники. Женская сборная U-19 поборется за выход на Евро-2023
Подопечные Валерия Паламарчука сыграют с Данией, Швецией и Исландией
Состоялась процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2023 WU-19, определившая составы групп обеих лиг.
Молодежная женская сборная Украины заняла третье место в своей группе первого раунда и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Валерия Паламарчука попали в группу А5, где сыграют с Данией, Швецией и Исландией.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Бельгии в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьевки второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.
В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп второго раунда Лиги А (и лучший обладатель второго места, если Бельгия финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой будут проходить с 18 до 30 июля 2023 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2023/2024 начнут в Лиге В.
Команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в семи группах (три – по 4 участника, четыре – по 3 участника) будут бороться за путевки в первый раунд Лиги А следующего розыгрыша.
Евро-2023 WU-19. Второй раунд
Лига А
- Группа А1: Норвегия, Германия, Ирландия, Хорватия
- Группа А2: Сербия, Польша, Швейцария, Чехия
- Группа А3: Франция, Португалия, Венгрия, Румыния
- Группа А4: Испания, Англия, Словения, Беларусь
- Группа А5: Дания, Швеция, Украина, Исландия
- Группа А6: Австрия, Италия, Греция, Босния и Герцеговина
- Группа А7: Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Болгария
Лига В
- Группа В1: Израиль, Северная Македония, Грузия, Гибралтар
- Группа В2: Турция, Молдова, Литва, Андорра
- Группа В3: Северная Ирландия, Косово, Кипр, Латвия
- Группа В4: Мальта, Фарерские острова, Армения
- Группа В5: Словакия, Черногория, Азербайджан
- Группа В6: Уэльс, Казахстан, Эстония
- Группа В7: Шотландия, Албания, Лихтенштейн
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