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Чемпионат Европы
15 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 15 ноября 2022, 00:55
108
0

Украинская женская молодежка вышла во 2-й раунд отбора к Евро-2023 WU-19

В последнем матче группового раунда сине-желтые сыграли вничью с Израилем

15 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 15 ноября 2022, 00:55
108
0
Украинская женская молодежка вышла во 2-й раунд отбора к Евро-2023 WU-19
УАФ

В Израиле завершился турнир в Лиге А Евро-2023 WU-19 с участием молодежной женской сборной Украины. Последним соперником сине-желтых стала команда хозяек.

В предыдущих матчах подопечные Валерия Паламарчука сыграли вничью с Австрией (1:1) и досадно уступили Германии (1:2). В заключительном поединке с Израилем, который проходил в Рамат-Гане, сине-желтым достаточно было не проиграть хозяйкам, чтобы остаться в высшем дивизионе.

В итоге команда выполнила задачу – встреча завершилась нулевой ничьей. Не помешало украинкам и удаление Борисюк в начале второго тайма, хотя в конце игры Боклач пришлось несколько раз спасать команду.

Поэтому сине-желтые заняли третье место в группе, сохранили прописку в Лиге А и теперь будут ждать жеребьевку второго раунда отбора, которая состоится 7 декабря.

Всего в Лиге А выступают 28 команд, разбитых на 7 групп. Команды каждой группы играют на одной арене в формате мини-турниров. Аутсайдеры групп продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом зависит от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Евро-2023 WU-19

Первый раунд отбора. Группа А6

3-й тур, 14.11.2022

15:00. Израиль WU-19 – Украина WU-19 – 0:0

Израиль WU-19: Авив, Дерксен, Гат (Срибненко, 80), М. Сирота, Зоммер, Битон, Халил (Бухольц, 72), Ш. Сирота, Альмасри, Леви, Эфрати (Горовиц, 46).

Украина WU-19: Боклач, Левченко, Борисюк, Ольхова, Гресса (Невар, 90+3), Радионова, Талеб, Семков, Глущенко, Сербук, Молодюк.

Предупреждения: Халил, 36 – Семкив, 42, Борисюк, 43.

Удаление: Борисюк, 54.

15:00. Австрия WU-19 – Германия WU-19 – 2:1

Турнирная таблица группы

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Источник Украинская ассоциация футбола
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