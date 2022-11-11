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Чемпионат Европы
11 ноября 2022, 20:55 | Обновлено 11 ноября 2022, 21:15
451
0

Украинская женская молодежка дала бой Германии, но уступила в концовке

В Израиле проходит мини-турнир четырех в Лиге А Евро-2023 WU-19

11 ноября 2022, 20:55 | Обновлено 11 ноября 2022, 21:15
451
0
Украинская женская молодежка дала бой Германии, но уступила в концовке
УАФ

Молодежная женская сборная Украины в Израиле во втором матче турнира в Лиге А Евро-2023 WU-19 встретилась с Германией.

В своем стартовом поединке первого раунда отбора Евро-2023 WU-19 молодежная женская сборная Украины в группе А6 на стадионе Шефаим сыграла вничью с Австрией (1:1). Сегодня же подопечные Валерия Паламарчука на этой же арене противостояли команде Германии – шестикратному чемпиону Европы и трехкратному чемпиону мира в этой возрастной категории.

После безголевого первого тайма уже в начале второго украинки повели в счете. Виктория Радионова на 54-й минуте направила мяч в пустые ворота соперника. Преимущество сине-желтых держалось довольно долго, однако на 81-й минуте Клара Фрелих ударом с дальнего расстояния огорчила голкипера. Более того, на первой компенсированной минуте Кора Цикай принесла победу немецкой команде.

Итак, досадное поражение – 1:2, и сборная Украины занимает третье место в группе А6. Следующий поединок первого раунда отбора сине-желтые проведут 14 ноября против Израиля.

Всего в Лиге А выступают 28 команд (в том числе 8, перешедшие из Лиги B по итогам второго раунда отбора сезона 2021/22, завершившегося этой весной). Они разбиты на 7 групп. Команды каждой группы играют на одной арене в формате мини-турниров. Сборные, занявшие четвертые места, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В.

Евро-2023 WU-19

Первый раунд отбора. Группа А6

1-й тур, 08.11.2022

12:00. Украина – Австрия – 1:1

17:00. Германия – Израиль – 5:0

2-й тур, 11.11.2022

11:00. Германия WU-19 – Украина WU-19 – 2:1

Голы: Фрелих (81), Цикай (90+1) – Радионова (54).

Германия WU-19: Бек, Д. Ачикгез (Хильс, 46), Акстманн, Фрелих, Деппе, Гринченко (Дойч, 79), И. Ачикгез, Цдебель, Цикай, Нахтигаль (Бренгель, 65), Кетт.

Украина WU-19: Боклач, Ефимчук, Левченко, Борисюк, Ольхова, Семкив, Невар (Луцан, 86), Талеб, Радионова (Бондарева, 81), Молодюк (Сербюк, 46), Глущенко.

Предупреждение: Цдебель (32).

13:00. Австрия – Израиль – 3:1

Турнирная таблица

3-й тур, 14.11.2022

17:00. Австрия – Германия

17:00. Израиль – Украина

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Источник Sport.ua
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